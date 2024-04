I convocati di Tudor per Genoa-Lazio: assente Immobile, c'è Luis Alberto

GENOVA - Venerdì di campionato per la Lazio: questa sera (19 aprile) i biancocelesti sfideranno il Genoa allo stadio 'Luigi Ferraris' (calcio d'inizio alle ore 18:30) nel match valido per la 33ª giornata di Serie A. Reduci dal poker inflitto alla Salernitana, i biancocelesti di Tudor sfidano i rossoblù di Gilardino privi di Ciro Immobile: il capitano salterà l'impegno in Liguria per un problema al ginocchio. Figura regolarmente nell'elenco dei convocati Luis Alberto che, dopo lo sfogo shock nel post partita con la squadra di Colantuono, agirà alle spalle dell'unica punta Castellanos. Non convocati Guendouzi, Zaccagni e Provedel.