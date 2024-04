Felipe Anderson, le immagini dell'infortunio al piede sono da brividi

ROMA - Le immagine del piede di Felipe Anderson, dopo l’infortunio all’alluce patito nel match contro la Juve, fanno impressione. È uscito per infortunio all’Olimpico perché l’unghia del dito sanguinava e gli recava tanto dolore. ”Felipe Anderson ha una ferita sull’alluce del piede, piuttosto dolorosa, e ha continuato finché non ne aveva più”, le parole del dottor Rodia nel post match di Coppa Italia. Ora rischia di essere fuori per la partita di sabato sera contro il Verona all’Olimpico. In giornata non si è allenato e ieri ha lasciato lo stadio in ciabatte: non riusciva nemmeno ad indossare le scarpe. Verrà valutato nelle prossime ore, ma è fortemente in dubbio per la prossima di campionato. Un eventuale ko che potrebbe interrompere la sua striscia record: si tratterebbe infatti della sua prima assenza dal ritorno a Roma nel 2021 (144 match consecutivi).