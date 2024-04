Muslera lascia la nazionale: l'annuncio dell'addio all'Uruguay dopo 15 anni

Dopo quindici anni e 133 partite Fernando Muslera dice addio alla nazionale uruguaiana. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dal profilo social dell'Uruguay che saluta e ringrazia l'ex portiere della Lazio. Muslera, dal 2011 al Galatasaray, ha esordito con la Celeste nel 2009 a 23 anni nella sfida per le qualificazioni ai Mondiali del 2010 contro l'Ecuador. Da lì in poi una vita in nazionale e soprattutto la conquista della Coppa America del 2011.