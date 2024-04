Lotito, rissa sfiorata e urla al Senato: cosa è successo

Rissa sfiorata tra Lotito e Bongiorno: cos'è successo

A far perdere i nervi a Lotito alcuni emendamenti alla riforma tributaria da lui proposti ma non recepiti, neppure dai colleghi di maggioranza. Rimasto in minoranza, il presidente della Lazio a quel punto avrebbe gridato contro Bongiorno e Garavaglia (forzista come lui) e si sarebbe infine avvicinato alla senatrice urlandole davanti alla faccia. Una scena che stando a quanto riportato da 'La Repubblica' avrebbe portato Buongiorno a reagire alzando la voce prima di raccontare "stupefatta" ai suoi collaboratori l'accaduto.