Tudor diretta conferenza prima di Monza-Lazio: segui tutto LIVE

FORMELLO - Servono punti per il sogno Champions, servono punti per l’Europa. Missione vittoria per la Lazio a Monza, match in programma sabato alle ore 18. I biancocelesti, oggi settimi in classifica, continuano la propria rincorsa per un posto europeo. Alle 12 la conferenza stampa di Igor Tudor.

12:10

Tudor presenta la gara con il Monza

"Sarà una partita difficile come tutte in Serie A. Meno partite rimangono e più sono importanti, ognuno lotta per i suoi obiettivi e noi dovremo preparare la partita al massimo per fare il nostro meglio". Così Tudor in conferenza stampa.

11:43

Lazio, il dato sui tifosi a Monza

Lazio in trasferta ma con tanti tifosi al seguito. Sono circa 1210 i biglietti venduti per il settore ospiti dell’U-Power Stadium. Il dato è destinato a crescere nelle prossime ore.

11:34

I giocatori impegnati da Tudor

Tudor ha fatto ruotare tutta la rosa. Già diciannove giocatori diversi impiegati nella formazione titolare.Tutti i dettagli.

11:20

Lazio, parla Tudor in conferenza

La Lazio non vuole fermarsi. A Monza i biancocelesti vanno alla ricerca di altri punti per l'Europa. Manca sempre meno alla fine del campionato, c'è voglia di centrare un grande obiettivo. Tudor parlerà in conferenza a breve.

Formello - Sala stampa