Confronto Lazio-tifosi, Marusic: "Cosa ci hanno chiesto"

Adam Marusic è stato trai protagonisti del confronto con i tifosi della Lazio dopo il pareggio (2-2) a Monza. A DAZN ha spiegato: "Con i tifosi abbiamo parlato, volevano che ci fossero presenti sotto al settore tutti i giocatori. Anche chi era già rientrato negli spogliatoi. Motivo per cui abbiamo li abbiamo aspettati. Hanno parlato e ci hanno detto che saranno con noi fino alla fine. È tutto normale".

Marusic: "Monza squadra forte, gran gol di Djuric"

Marusic ha poi aggiunto: "Oggi non abbiamo fatto una grande partita anche per merito del Monza. Hanno creato tante occasioni e giocato bene. Sono una squadra forte, è stata dura per noi. Alla fine siamo riusciti a fare due gol. Djuric ha segnato una grande rete nel finale, ma noi dobbiamo essere più furbi e più lucidi. Siamo una squadra con esperienza, dovevamo chiuderla e portarla a casa".

Marusic: "Vogliamo lottare per la Champions"

Marusic ha poi concluso: "Sono qui da tanti anni, vogliamo lottare per i posti per la Champions League. Abbiamo avuto novità e cambiamenti quest'anno. Sarri è andato via, Tudor ha cambiato tante cose. Serve pazienza. Mancano tre partite, dobbiamo dare tutto e vedere dove abbiamo sbagliato. Dobbiamo crederci tutti e fare i conti alla fine".