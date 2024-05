Monza-Lazio, le pagelle dei biancocelesti: incubo Casale

Tudor (all.) 5

La Lazio, troppo molle e nervosa, evapora dopo una buona mezz’ora. La fase difensiva è disastrosa. Se è giusto togliere Zaccagni, i cambi del secondo tempo fanno riflettere. Rovella e Isaksen cancellati, non entra Lazzari per il contropiede. Un mistero. Due punti persi e il probabile addio alla Champions.