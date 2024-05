Festa scudetto Lazio, tutto il programma di una giornata da brividi

ROMA - Cecco da lassù manderà un bacio al figlio Stefano. Gigi Martini, questa volta, terrà i piedi a terra e di sicuro qualche lacrima righerà le sue guance guardando verso l’alto. Tommaso Maestrelli sorriderà divertito, come quella volta in cui vide planare i suoi due giocatori con il paracadute sul campo di Tor di Quinto e li prese per matti. Si aspettano soltanto l’ufficialità e le ultime autorizzazioni dei carabinieri (Caserma Salvo D’Acquisto) per l’evento organizzato domenica mattina, in coincidenza del cinquantesimo anniversario, dalla Società Sportiva Lazio Paracadutismo. Interverranno anche le autorità sportive, potrebbe esserci Malagò, presidente del Coni. Ingresso a inviti, non potranno entrare più di mille persone, è logico prevedere una larga parte del popolo biancoceleste lungo viale Tor di Quinto - a tre ore dalla partita di campionato tra Lazio ed Empoli - con gli occhi rivolti al cielo. Emozione pura, spettacolo e brividi. I campioni del 1974, prima di raggiungere l’Olimpico, si raduneranno sul campo dove nacque il romanzo di una squadra formidabile e aspetteranno a terra i paracadutisti. I padri e i figli di chi non c’è più. Di “padre in figlio”, come recita lo slogan dei laziali, coniato da Pino Wilson e Giancarlo Oddi nel 2014, quando per festeggiare il quarantennale dello scudetto portarono 65 mila tifosi in delirio all’Olimpico.