Lazio, Mandas aspetta la chiamata

Roma - Da terzo a secondo, poi primo d’emergenza. Aspetta il rinnovo, Christos Mandas. Ha giocato tutti i big match degli ultimi due mesi ed è entrato in orbita Manchester City, l’under 23 del club inglese è a caccia di giovani promettenti e il portiere greco è tra quelli seguiti. Lunedì sera, al Gran Galà del calcio, era presente Diego Tavano, uno dei suoi manager. Ha parlato ai microfoni di TMW: «Mandas è un giocatore forte, l’aveva seguito più di una società. In Italia c’erano stati interessamenti ma la Lazio è stata la più veloce e ci ha creduto molto. Inizialmente pensava di farlo tornare all’OFI Creta in prestito, poi Sarri decise di tenerlo. Lui è un talento, si è imposto e sono felice perché non era facile inserirsi in un contesto del genere. E’ stato bravo, ha grande prospettiva. Sicuramente dovremo incontrarci per rivedere un contratto fatto abbastanza velocemente, da terzo portiere. Ma il giocatore è pronto. Vediamo, ci sono anche interessamenti dall’estero, ne parleremo con la Lazio. Incontrarsi per un rinnovo credo sia naturale, non penso Lotito voglia tirarsi indietro». Preso potrebbe esserci un incontro per iniziare a discutere del rinnovo, Mandas è in scadenza nel 2028 e guadagna circa 200 mila euro: «Va ringraziata la Lazio che gli ha dato fiducia e Tudor che ha continuato ad impiegarlo. E’ talmente serio che potrebbe fare anche il dodicesimo, ma a breve parleremo con la Lazio e capiremo il suo futuro», ha concluso Tavano.