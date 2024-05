Lazio, operazione mercato: spunta anche Coulibaly

mercato della Lazio è in fase preliminare. I primi nomi attendibili sono spuntati da Salerno e sono guardati con scetticismo nei dibattiti. Ma si è ancora all’inizio di ogni discussione reale con procuratori e giocatori. Il diesse Fabiani non si fa prendere dal batticuore, è abituato a ponderare, ad aspettare occasioni che possono fiorire all’apertura delle trattative. Delle idee esistono, saranno vagliate con Tudor a fine campionato, quando dovranno innanzitutto intendersi definitivamente su chi confermare e chi bocciare salvaguardando gli investimenti fatti in estate, tutti vincolati dall’acquisto già chiuso o obbligatorio.

La Salernitana è una squadra che Fabiani conosce bene. La retrocessione favorisce l’immissione sul mercato dei pezzi migliori. E’ il caso di Dia e Tchaouna, centravanti e seconda punta. Ci sarà un contatto a breve per capire i costi dei cartellini. Ma i sondaggi non riguardano solo loro. Nella rete degli osservati sarebbe finito il centrocampista Lassana Coulibaly, 28 anni, 1,83 di altezza. Fabiani lo aveva preso dall’Angers nel 2021, nelle prime due stagioni è stato un mediano vigoroso. Quest’anno, come tutti, è andato al ribasso. La Coppa d’Africa e alcuni scontri con i tifosi hanno condizionato il suo rendimento. Era stato seguito da Napoli, Torino e alcuni club di Premier League e Ligue 1. La valutazione sarebbe di 7-8 milioni. La sensazione è che qualcuno arriverà da Salerno. Con Dia, Tchaouna e Coulibaly occhio a Lorenzo Pirola, difensore centrale, 22 anni, capitano dell’under 21. Anche lui è in uscita. Il diesse Fabiani ne ha parlato con Beppe Riso, il suo manager, nell’incontro svolto a Formello nelle scorse settimane.



Gli altri nomi e il pupillo di Tudor