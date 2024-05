Lazio, Lotito su Luis Alberto: “Il problema è suo”

Il caso Luis Alberto e la posizione della Lazio

Lo strappo risale a metà aprile dopo la sfida con la Salernitana. Luis Alberto esplose in diretta televisiva annunciando il divorzio a fine stagione e di non voler più percepire un euro dalla società biancoceleste. Il caso non è mai rientrato e la Lazio non fa passi indietro. Nelle ultime parole di Lotito l’ulteriore conferma. In estate per liberarsi lo spagnolo dovrà portare una squadra con un’offerta da 15 milioni. Si vedrà. Intanto per lui convocazione difficile in vista della sfida contro l’Inter a San Siro.