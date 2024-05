Diretta Tudor prima di Inter-Lazio: segui la conferenza stampa di oggi LIVE

Giornata di vigilia per la Lazio di Igor Tudor , impegnata domani alle 18 allo "Stadio Giuseppe Meazza" contro l' Inter di Simone Inzaghi, neo campione d'Italia. I biancocelesti possono ancora qualificarsi alla prossima Champions League, qualora si verificassero determinate combinazioni. Alle ore 12 la conferenza stampa di Tudor : leggi tutte le dichiarazioni del tecnico croato in tempo reale .

11:20

Tabù Inter per Zaccagni

Jolly offensivo di Igor Tudor, ma non solo. Mattia Zaccagni, dopo aver sostituito anche Luis Alberto nel ruolo di trequartista, punta a sfatare il tabù Inter (Leggi di più).

11:10

Lazio, la probabile formazione di Tudor

Dubbio in porta e incognita Luis Alberto per Igor Tudor. Scopri la probabile formazione della Lazio (Clicca Qui).

11:00

Inter-Lazio, a breve la conferenza stampa di Tudor

Igor Tudor presenterà in conferenza stampa la sfida con l'Inter. Per la Lazio, la possibilità di andare in Champions e dare un altro significato alla stagione. Sul campo, dubbio tra i pali, con Mandas e Provedel che si giocano il posto.

Formello