Lazio, ora Kamada chiede un premio

Kamada e la metamorfosi con Tudor

Cemento e talento, vuole Igor nelle sue squadre. Il giapponese incarna entrambe le caratteristiche. A Milano aiutava in costruzione, spalleggiava in attacco. Il segreto era dentro di sé, il tecnico croato è riuscito a convincerlo di questo e l’ha messo nelle migliori condizioni (ambientali, tattiche e di ruolo) per esprimersi. Era scintillante a San Siro, nel primo tempo ha messo in difficoltà l’Inter nelle due fasi. Dopo due minuti aveva già recuperato un pallone trasformato in occasione. Dopo 4 aveva servito Castellanos, in gol in fuorigioco. Dopo 14 minuti altro pallone recuperato e altro assist per il Taty, ipnotizzato da Sommer. Al 32’ il suo gol, al 33’ uno slalom fra tre interisti e l’apertura per Zaccagni. I suoi numeri totali sono stati felici: 4 possessi strappati, 2 nella trequarti nerazzurra e 13 passaggi nella stessa zona di campo. Occasioni create, un gol segnato. Tutto questo correndo e rincorrendo, disturbando le mezzali di Inzaghi. Dal vederlo correre molle negli ultimi mesi di Sarri al vederlo combattere come un Rambo con Tudor. Era in emergenza esistenziale.