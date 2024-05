Lotito, colpo di sonno in Senato e siparietto con De Laurentiis: il video è virale

ROMA - Temi seri quelli affrontati in Senato, dove è stato un giorno di audizioni sull'affare assegnato 'prospettive di riforma del calcio italiano', condotto della Commissione premanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport. Eppure c'è stato spazio per un simpatico siparietto tra Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, due dei tanti dirigenti della Serie A presenti per confrontarsi con il Governo sui problemi del calcio italiano e sul suo futuro.