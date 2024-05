Lazio in Europa League: quanti punti mancano alla squadra di Tudor

ROMA - Serve un punto per blindare il settimo posto e la qualificazione in Europa League. Per mero calcolo aritmetico alla Lazio può bastare un pareggio nell’ultima partita di campionato con il Sassuolo , già retrocesso, per evitare l’ipotesi remota di una retrocessione in Conference. Accadrebbe solo in un caso: sconfitta con il Sassuolo, tre punti alla Fiorentina (ora a quota 57) nel recupero del 2 giugno a casa dell’ Atalanta dopo aver vinto anche la finale di Atene e sorpasso per differenza reti generale. Solo da settima, costringerebbe la Lazio alla terza e ultima coppa. Da ottava, vincendo la Conference, la Viola salirebbe in Europa League svuotando di ogni interesse di classifica (per se stessa) l’ultima partita a Bergamo.

La scalata di Tudor

Tudor, è chiaro, ha bisogno di chiudere in bellezza il suo mini-torneo, avviato dopo la sosta di fine marzo, per proiettarsi ai colloqui con la società. Impatto positivo, 17 punti in 8 giornate rappresentano un discreto bottino, non eccellente pesando il calendario e le ultime giornate. Salernitana in disarmo, l’Inter campione da un mese, Genoa e Monza già salve hanno favorito la scalata, come peraltro era accaduto con Sarri tra fine dicembre e inizio gennaio, quando la Lazio si era portata a una sola lunghezza di ritardo dal quarto posto. Parliamoci chiaro: se il sesto posto condurrà la Roma in Champions, il campionato potrà essere considerato fallimentare e Tudor, entrato in corsa, è il meno responsabile rispetto alla società, alla squadra e al suo predecessore. Restano i dubbi sulla gestione di alcune partite che avrebbero potuto dare un senso differente al campionato: l’ultima mezz’ora e le sostituzioni (fatte o mancate) nella semifinale di ritorno in Coppa Italia con la Juve, a Monza e con l’Inter sembravano disegnate in fotocopia. Zero ripartenze, niente contropiede, Isaksen e Immobile in panchina, Felipe terzino, Guendouzi trequartista. C’è poco da rimproverare al Taty, esaurito e stravolto dalla stanchezza all’ultimo scatto cancellato dal recupero di Pavard. Sarebbero bastati due punti in più per trasformare l’ultima giornata, con la Roma a Empoli, nel trampolino per il sorpasso Champions. Amen.