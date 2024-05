L'ultima notte di Felipe Anderson: “Io, laziale per sempre”

ROMA - Obrigado Felipe Anderson, "amigo especial". Solo il "grazie" al brasiliano ha interrotto i fischi dell'Olimpico per la prestazione della squadra. I cori dei tifosi, gli abbracci dei compagni, la maglia-dedica con il 326 sulle spalle, il numero complessivo delle presenze in biancoceleste contando le due parentesi (dal 2013 al 2018 e poi dal 2021 al 2024). Ha provato a incidere in corsa, con il cambio per Vecino al 53', quando il risultato era ancora sullo 0-0. Il pareggio deludente non ha rovinato la sua festa, ha preso il microfono e salutato lo stadio che l'ha visto crescere: «Volevo ringraziarvi, dal primo giorno in cui sono arrivato mi avete accolto non solo come calciatore, ma come ragazzo che ora è un uomo. Al di là del calcio, mi avete dato di più di quello che avrei pensato di ricevere. Sarò per sempre uno di voi, forza Lazio sempre». Non è riuscito a trattenere l'emozione. La commozione aveva preso il sopravvento già nell'intervista della vigilia. Ha continuato a Dazn: «Sono sicuro che ho fatto la scelta giocando qui la maggior parte della carriera, era tutto ciò che volevo. Il ricordo più bello? La mia seconda stagione alla Lazio, ho fatto grandissime partite. Poi dico anche l'anno scorso. Tra tutti i compagni dico Lucas Leiva, Sarri è stato il tecnico migliore». Applausi allargati, ha ricevuto una sciarpa dalla Curva Nord, gli striscioni di ogni settore. Otto stagioni con la Lazio alle spalle e davanti il ritorno in Brasile come calciatore del Palmeiras. Poteva andare alla Juve: «Ora non voglio parlarne, mi sono arrivate tante offerte. Ho scelto di tornare in Brasile».