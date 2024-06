Allenatore Lazio diretta, Baroni favorito per il dopo Tudor. Aggiornamenti LIVE

ROMA - Le dimissioni dell’allenatore croato Igor Tudor hanno avviato un nuovo capitolo per quanto riguarda la panchina della Lazio. Ieri il club ha ufficializzato l’addio del tecnico dopo appena 79 giorni dal suo insediamento. Ora la società è pronta ad avviare un nuovo progetto per la prossima stagione.

8:40

Lotito e il sondaggio con Allegri

Nella giornata di ieri, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha contattato l'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per avviare un'eventuale trattativa. Ma l'allenatore, nonostante i buoni rapporti che lo legano al presidente laziale, ha bloccato sul nascere l'eventuale discorso per la panchina.

8:30

Il breve regno di Igor Tudor

E' durata soltanto 79 giorni l'esperienza del croato Igor Tudor alla guida della Lazio. Il tecnico era subentrato a Giovanni Martusciello dopo il successo ottenuto dai biancocelesti a Frosinone. In campionato il tecnico laziale ha guidato la squadra in nove occasioni ottenendo cinque vittorie, tre pareggi e un'unica sconfitta nel derby contro la Roma. E' stato eliminato in semifinale di Coppa Italia dalla Juventus: nel doppio confonto con i bianconeri, Tudor ha ottenuto una sconfitta e un platonico successo nella sfida di ritorno che non è servito per qualificarsi alla finale.

8:20

Il comunicato ufficiale della Lazio

Ieri in serata il club ha ufficializzato le dimissioni del tecnico Igor Tudor dopo l'indiscrezione trapelata nelle prime ore del pomeriggio. "Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali".

8:10

Lazio, già contattato Baroni

Nella giornata di ieri ci sarebbe già stato un contatto tra i dirigenti della Lazio e l'ex allenatore del Verona Marco Baroni. Il tecnico è in trattativa anche con il Monza e il Cagliari, ma l'inserimento del club biancoceleste ha congelato ogni altro tipo di concertazione



8:00

Conceicao in pole secondo l’Equipe

La successione della panchina della Lazio compare anche sulle pagine del quotidiano francese l’Equipe. Secondo il giornale transalpino, la frenata della trattativa tra l’Olympique Marsiglia e l’allenatore portoghese Sergio Conceicao sarebbe stata causata dall’inserimento in extremis del club laziale.

Roma