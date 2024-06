Lotito: "Tutta la verità su Tudor, voleva cambiare otto giocatori!"

ROMA - Le ultime ore in casa Lazio sono state molto concitate. L'addio di Tudor, il futuro, le nuove strategie di mercato. Claudio Lotito prova a fare chiarezza e spiega le dimissioni del tecnico croato: "Tudor ci ha chiesto di cambiare otto giocatori, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza, ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto, abbiamo le idee chiare ma non ho ancora firmato nessun contratto", queste le parole del patron a margine della chiusura della campagna elettorale di Forza Italia a Napoli.