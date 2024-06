Lazio, Baroni in pole: quali sono le alternative

Modulo e alternative a Baroni

Marco Baroni, fiorentino, classe 1963, quest’anno era partito con il 3-4-1-2, ha utilizzato il 3-4-2-1 (modulo caro a Tudor), poi è passato alla difesa a quattro: 4-4-2, 4-3-3, dopo la rivoluzione di gennaio ha scelto il 4-2-3-1, modulo che si adatterebbe perfettamente all’attuale rosa della Lazio. Dopo Sarri e Tudor, integralisti di modulo, fondamentalisti di mercato, a Formello pensano di puntare su un allenatore più adattabile, conciliante. La rosa non può essere rivoluzionata, l’addio di Tudor permette alla società di recuperare i giocatori che erano stati messi in lista di sbarco dal tecnico. In primis Guendouzi (sempre che non sia tentato dalla Premier), Rovella e Isaksen. Tenendo tutti, sostituendo solo Felipe e Luis, gli interventi da compiere potrebbero essere 4-5. Baroni aspetta la richiamata, era entrato anche in orbita Cagliari. Finché la Lazio non farà una scelta rimarrà in attesa. Ieri era la candidatura più forte. Lotito, in questi casi, apre il casting, parla con svariati allenatori, riceve offerte da tutte le parti del mondo. In passato, quando la panchina era vacante, ripeteva che l’allenatore serviva a luglio, non prima. Vecchi slogan, si spera superati. Nel giorno dell’addio di Tudor sono spuntate anche altre candidature, da considerare in secondo piano salvo sorprese. Sono liberi Gattuso e Paulo Sousa. Conceiçao, dopo il divorzio clamoroso dal Porto, sarebbe la soluzione più suggestiva, ma ha un ingaggio da 4 milioni, è in contatto con il Marsiglia. La voce su Allegri è inventata. I rumors su Klose non comprovati dalle idee che in questo momento hanno Lotito e Fabiani. Quelle sul ritorno di Sarri, che ha risolto il suo contratto pur essendogli stato versato lo stipendio fino a giugno, smentite dal club. Da Formello è rimbalzato l’identikit del successore di Tudor: allenatore di esperienza, che conosca la categoria e sappia ristabilire l’ordine nello spogliatoio. Altre postille saranno aggiunte.