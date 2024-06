Baroni diretta nuovo allenatore Lazio: segui tutti gli aggiornamenti LIVE

Marco Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio . È questa la scelta del presidente Claudio Lotito dopo la separazione con Igor Tudor , tecnico croato che è uscito di scena nella giornata di mercoledì a causa di divergenze sulle strategie di mercato . Nonostante gli addii di Felipe Anderson, Kamada e Luis Alberto, nessuna rivoluzione in casa biancoceleste. Si riparte dal pragmatismo e dall'elasticità tattica dell'ex Hellas Verona: segui la diretta , con tutti gli aggiornamenti sull'affare Baroni-Lazio in tempo reale .

10:30

Lazio, sostanza e apparenze

Lazio, tra sostanza e apparenze: situazione kafkiana (Leggi il commento).

10:15

Lotito, tutta la verità su Tudor

Visioni e strategie di mercato. Le divergenze che hanno portato alla separazione con Igor Tudor: la verità di Claudio Lotito (LEGGI TUTTO).

10:00

Perché la Lazio ha scelto Marco Baroni: i motivi

Ci sono due aspetti che hanno convinto subito Claudio Lotito ad affidare la panchina biancoceleste a Marco Baroni (LEGGI QUI).

9:47

Tudor-Lazio, annullata la conferenza stampa del croato

Igor Tudor ha deciso di annullare la conferenza stampa chiarificatrice dopo la separazione con la Lazio. L'incontro con i giornalisti era previsto per la giornata di oggi.

9:45

Lazio, Baroni oggi a Roma: contratto biennale

Marco Baroni è atteso oggi a Roma per la firma sul contratto biennale che lo legherà alla Lazio di Claudio Lotito fino al 30 giugno 2026.

9:30

Lazio, attesa per la firma di Baroni

Firma e ufficialità, ecco cosa manca affinché Marco Baroni diventi a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Lazio. È lui il prescelto per il dopo Tudor, dopo le problematiche che hanno allontanato il manager croato da Claudio Lotito. Non ci sarà rivoluzione, ma solo pochi innesti per puntellare una rosa che ha già perso tre calciatori chiave.

Formello, Roma