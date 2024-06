Baroni nuovo allenatore della Lazio: firmato un contratto di due anni. Rivivi la diretta

Marco Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio . È questa la scelta del presidente Claudio Lotito dopo la separazione con Igor Tudor , tecnico croato che è uscito di scena nella giornata di mercoledì a causa di divergenze sulle strategie di mercato . Nonostante gli addii di Felipe Anderson, Kamada e Luis Alberto, nessuna rivoluzione in casa biancoceleste. Si riparte dal pragmatismo e dall'elasticità tattica dell'ex Hellas Verona: segui la diretta , con tutti gli aggiornamenti sull'affare Baroni-Lazio in tempo reale .

Lazio, il mercato dopo l'arrivo di Baroni

Lazio, le prime idee di mercato dopo l'arrivo di Baroni

Mercato allenatori, il punto

Il punto sul mercato degli allenatori

Lazio, perché Baroni è un'ottima scelta

Lazio, perché Baroni è un'ottima scelta

Baroni, la media punti col Verona

Baroni ha salvato il Verona con la media di 1,03 punti a partita.

Baroni, la cavalcata salvezza con l'Hellas Verona

Baroni ha ottenuto una salvezza tutt'altro che scontata con l'Hellas Verona, stavolto nel mercato di gennaio a causa delle vicissitudini societarie poi superate dal club scaligero.

Baroni, il bilancio contro la Lazio

In carriera Baroni ha battuto una sola volta la Lazio a fronte di tre pareggi e due sconfitte.

Serie A, tutte le novità in panchina

Il valzer delle panchine sta per concludersi, pochi giorni e sarà definitivo il quadro delle venti squadre e i rispettivi tecnici.

Gli stipendi di Sarri e Tudor

Sarri se n’era andato lasciando l’ultimo anno a 4 milioni netti. Tudor se n’è andato lasciando l’ingaggio che avrebbe percepito fino a giugno 2025, parte dei 2,5 milioni pattuiti, non è servito nessun accordo consensuale.

Lazio, tutti i nomi per il mercato

La Lazio lavora già al mercato. Sono diversi i profili monitorati per la prossima stagione.

Sarri sul futuro

Sarri, intanto, ha parlato del futuro, dell'attesa per ricominciare ad allenare.

Lotito anticipa l'addio di Luis Alberto

Ieri Lotito ha confermato la partenza di Luis, destinazione Al-Duhail, un’altra telenovela destinata a concludersi, salvo sorprese. È un altro dei divorzi che ha stravolto il finale di stagione. L’operazione è andata avanti per giorni a causa delle richieste rigide di Lotito. Era partito da 15 milioni, per accettare un’offerta minore (da 10 milioni) ha preteso il taglio di alcune spese che toccavano alla società. Alla fine si è arrivati all’intesa.

Lotito: "Tutta la verità sull'addio di Tudor"

Lotito e la verità sull'addio di Igor Tudor: le parole del presidente.

Setti: "Vendo Baroni a Lotito. Ora ne devo trovare un altro"

Il presidente del Verona Setti al Festival della Serie A a Parma haparlato dell'addio di Baroni: “La Lazio mi ha chiamato per dirmi che con Baroni ha fatto tutto. Quindi ora vendo Baroni a Lotito. Non vendiamo solo calciatori, sapete? Ma anche allenatori bravi. Solo che ora ne devo trovare un altro, ci sono quasi eh”.

Baroni alla Lazio, le qualità che hanno convinto Lotito

Baroni, per la Lazio, è una scelta di prima qualità in quanto a flessibilità tattica e capacità gestionale all’interno dello spogliatoio. Piace perché lavora e insiste molto sul gruppo, non è tipo da sclerate, punta sul dialogo e sul carisma. E’ un normalizzatore, un gestore di tensioni e rivoluzioni, sdrammatizza e rincuora creando premesse mentali per le imprese, talvolta impossibili. Si spera sia una scommessa vincente. Se ne aveva abbastanza degli ultimi pasticciati amori tra la società e gli allenatori, di matrimoni forzati, andati avanti per obblighi contrattuali. A Formello non sono accettate sovrapposizioni di ruoli. Lotito, dopo l’addio di Tare, dice e ridice che il mercato lo fa lui. Sarri e Tudor non l’hanno accettato. Baroni è sicuramente più aperto al dialogo, flessibile, ragionevole, aziendalista come complimento.

Rovella e il messaggio per la Lazio

Un punto fermo della Lazio di Baroni sarà Nicolò Rovella, che sui social ha postato questo messaggio: "Pronto ad altre mille battaglie con l’aquila sul petto".

Baroni ha firmato con la Lazio

Baroni ha firmato un contratto biennale: sarà il nuovo allenatore della Lazio.

Baroni, il bilancio contro la Lazio

Nella sua carriera, Marco Baroni ha affrontato la Lazio sei volte: una volta con il Siena, una con il Frosinone, due con il Lecce e due con l'Hellas Verona. Il bilancio è di una vittoria per l'allenatore, due pareggi e due sconfitte.

"Baroni arriva in un ambiente ostile"

Liverani ha parlato dell'arrivo di Baroni sulla panchina della Lazio ai microfoni di Radiosei: "Pregi e difetti di Baroni? Mi fermo su quello che ho visto. Non ho visto difetti calcisticamente parlando, ma erano situazioni diverse. È difficile capire l’impatto che può avere su una piazza e su un ambiente. Se vediamo l’altra sponda, hanno preso un allenatore che sembrava non potesse allenare. E invece oggi ha fatto un ottimo lavoro. È difficile dare giudizi a priori. La piazza aveva bisogno di sentirsi legata a qualcosa, si deve identificare. In questo momento è difficile, il problema vero adesso è questo. Baroni arriva in un ambiente ostile, negativo, difficile. Non è un compito facile".

"Baroni è un leader umile"

L'ex Lazio Siviglia ha parlato dell'arrivo del suo ex compagno Baroni ai microfoni di tag24: "Penso che Marco sia ormai un manager di livello. Ha le spalle larghe e ha fatto esperienze importanti nella sua carriera. In tutte le piazze in cui è stato, ha saputo reggere sempre i periodi alti e anche quelli bassi. Sa stare sulle montagne russe perché è una figura ferma. E’ uno deciso, convinto, non è uno spaccone, ma un leader umile. Un uomo e un allenatore che sa fare percorsi importanti. Non sono preoccupato, da questo punto di vista. Poi è ovvio che gli allenatori vivono di risultati ed è tutto da vedere e da vivere, prima di trarre le conclusioni. Nel corso degli anni lui ha cambiato diversi assetti. È bravo a valorizzare il materiale umano che ha a disposizione e son convinto che questo sia sempre il compito di un bravo allenatore. Il presidente e il direttore Fabiani sapranno come fare questo percorso. Da un punto di vista professionale, Marco è una figura di livello assoluto. Saprà dare le giuste risposte e sarà il campo a fare la differenza. Può fare un buon lavoro, sono sicuro"

Lazio, la sostanza e le apparenze

Leggi il commento sulla situazione in casa biancoceleste.

Di Livio sull'addio di Tudor

Di Livio su TvPlay ha commentato l'addio di Tudor: "Lazio? Situazione Tudor strana, difficile da spiegare. Danneggia l’immagine della Lazio tutta questa storia. Bisogna capire com’erano gli accordi iniziali con Tudor".

Lotito e Tudor: cronaca di un divorzio

Situazione kafkiana. Dieci giorni di cene, colazioni, telefonate e riunioni. Di viaggi da Spalato a Formello. Ma il clima da violini e luna di miele era finito da tempo. La Lazio non condivideva le scelte estreme di Tudor: gli aveva imposto le conferme di Guendouzi, Rovella e Isaksen, pretendeva totale autonomia sul mercato e aveva litigato con Kamada, il primo dei sergenti di Igor. Ha aspettato con pazienza un passo indietro del tecnico. Matrimonio di facciata, fino alla dimissioni del croato, che mercoledì è uscito di scena. Una settimana di tatticismi e pause di riflessione, in attesa di spiegare le ragioni del divorzio.

"Baroni? È bravo, ma da tifoso sono deluso"

L'ex Lazio Ernesto Calisti ha parlato dell'arrivo di Marco Baroni ai microfoni di Radiosei: "È un momento particolare per i laziali come ne abbiamo vissuti tanti nella nostra storia. È stato tutto gestito male: andava scelto un altro e non Tudor per traghettare la Lazio fino a fine stagione per avere tempo e scegliere la figura più adatta. Facendo questa scelta, ci si è esposti a figuracce. Per quello che si pensa possa fare la Lazio come obiettivo di organico, si pensava a un profilo un po’ più alto di Baroni. Dopo Sarri e Tudor non mi sembra il nome migliore. Pensiamo sempre ad avere una Lazio competitiva, ma abbiamo perso giocatori importanti come Anderson, Luis Alberto, Kamada, e forse Guendouzi e sarà difficile trovarne di così forti e ricostruire. Da tifoso laziale sono molto deluso perché il timore è che si miri a vivacchiare. Sono convinto che Baroni sia bravo e ha fatto sicuramente bene col Verona, ma la Lazio ha pressioni diverse, ambizioni diverse, tifoseria diversa".

Lotito e la frecciata a Tudor

Dopo le dimissioni, il presidente della Lazio ha commentato l'addio dell'allenatore: la frecciata di Lotito a Tudor.

Lazio, Baroni e gli inutili malumori social

Qualche settimana fa impazzavano i milanisti con il loro #Lopeteguiout. Ora tocca alla Lazio. Qui i tifosi prima hanno accompagnato Tudor alla porta (gli hanno dedicato un simpatico striscione) e ora pretendono di deciderne il successore. Baroni non lo vogliono. E stanno trasformando Twitter (pardon, X) nel consueto sfogatoio e florilegio di hashtag. #NoBaroni #RispettoperlaLazio. E così via. Forse vorrebbero che Lotito strappasse Guardiola al City. Come se non stessimo parlando di uno dei tecnici che più si sono messi in mostra in stagione: ha salvato il Verona in condizioni societarie precarie. L'editoriale di Massimiliano Gallo.

"Baroni? Bisogna dargli tempo"

L'ex Napoli e Juve Luca Fusi ha parlato di Baroni a Tag24: "Un gran premio per un grande lavoratore. Per lui non è un punto d’arrivo, ma un punto d’inizio. È un lavoratore eccezionale e serio, da questo punto di vista i tifosi della Lazio possono stare tranquilli. E a Roma avrebbe a disposizione giocatori d’esperienza, che aumenterebbero il livello del suo calcio. È normale che quando arrivi qualcuno che non ha un palmares ricchissimo si storca un po’ il naso, ma tanti hanno sempre dovuto fare la loro prima esperienza in una grande squadra per dimostrare il loro valore, partendo dal basso. Bisogna dare il tempo a Marco di fare il suo percorso, poi sarà il tempo a valutare il suo lavoro. Sul lavoro e la serietà non ci sono dubbi, purtroppo però il calcio è fatto di risultati che determinano tutto, ma per quanto riguarda la sua preparazione e voglia di far bene non è secondo a nessuno. Ha tutte le carte in regola per fare bene"

"Stiamo a pezzi": l'appello di Tommaso Paradiso

"Stiamo e siamo a pezzi. Siamo feriti, anche leggermente dimessi, ma non ci arrendiamo. A me preoccupa sì il presente ma soprattutto il futuro": il cantante e grandre tifoso della Lazio si è sfogato sui social.

"Baroni può fare bene"

L'ex Lazio Giannichedda a RadioRadio ha parlato della situazione della Lazio in panchina: “Tudor? È stata una sorpresa e sicuramente per quello che si legge Baroni dovrebbe essere in pole per allenare la Lazio, un allenatore che ha fatto molto bene, dove è andato è stato capace comunque di far capire ai ragazzi quello che voleva e le squadre si vedeva che giocavano secondo il suo credo. L’anno scorso a Verona, secondo me ha fatto un mezzo miracolo perché a gennaio gli hanno venduto tanti giocatori, tutti i giocatori di più bravi e lui ha ottenuto una salvezza meritata giocando anche un buon calcio, per cui secondo me può essere un allenatore che può far bene”.

Baroni e la gavetta "sarriana"

Baroni arriva alla Lazio dopo una lunga gavetta che ricorda molto quella di Maurizio Sarri: il paragone.

Giordano commenta l'arrivo di Baroni

Bruno Giordano ha commentato l'arrivo di Baroni alla Lazio ai microfoni di Radiosei: "L’ambiente è poco sereno, Baroni è al pari di molti altri allenatori. Il tecnico può essere adatto vista la situazione, pur non avendo allenato in grandi squadre. Bisogna che al primo incontro tecnico e società siano chiari tra loro. Non so se l’esperienza di Baroni possa avere un’evoluzione come quella di Inzaghi, sicuramente è un allenatore che conosce bene il calcio. Ci sono poche squadre migliori della Lazio in Italia, anche i calciatori devono rendersene conto. Non sappiamo cosa Tudor e la società si siano detti, evidentemente nessuna delle due parti ha mantenuto la parola. Domani quando il tecnico croato parlerà ne sapremo di più. Gli eventi dell’ultimo anno evidenziano confusione e approssimazione rispetto alle scelte della società. Le dimissioni di Sarri sono ancora difficili da capire, c’è un problema all’interno che non soddisfa gli allenatori".

Lazio, Baroni e Lotito: il sentimento di sfiducia

Le manifestazioni di sfiducia, il sentimento di rancore, sono rivolti a Lotito, si è tornati alle ondate di contestazione che lo colpivano nei primi dieci anni, oggi che siamo ad un passo dal suo ventennio. I tifosi, che dopo il secondo posto con Sarri erano corsi ad abbonarsi, provano un nuovo (vecchio) sentimento di incertezza. Solo un mese fa, nella notte del Cinquantennale del primo scudetto, Lotito esplose in un grido: «Speriamo di emulare la storia e di vincere lo scudetto». Se si creano grandi aspettative ci si aspetta molto di più.

"Baroni merita di allenare la Lazio"

L'ex Lazio Fiore ha parlato dell'arrivo di Baroni ai microfoni di RadioRadio: "Baroni sicuramente è stata tra le note più liete del nostro campionato. Da gennaio in avanti è stato privato di giocatori molto molto importanti. Nonostante questo il Verona si è salvato abbastanza agevolmente giocando sempre un calcio molto offensivo. È chiaro che la Lazio sarebbe per lui una squadra mai allenata, di un valore assolutamente maggiore alle squadre allenate finora, però credo anche che sia una chance che si sia meritato per la gavetta che ha fatto e ripeto anche per i risultati. Quindi a parer mio potrebbe essere un profilo molto molto interessante”.

Perchè la Lazio ha scelto Baroni

L'allenatore arriva già in un clima di sfiducia, ma due qualità hanno convinto il club a prenderlo: ecco quali.

Lotito e l'idea sul mercato della Lazio

A Formello non sono accettate sovrapposizioni di ruoli. Lotito, dopo l’addio di Tare, dice e ridice che il mercato lo fa lui. Sarri e Tudor non l’hanno accettato. Baroni è sicuramente più aperto al dialogo, flessibile, ragionevole, aziendalista come complimento. Si è voluto puntare su un allenatore italiano, esperto, che non macellerà i resti della Lazio dopo due rivoluzioni finite male.

Alla scoperta di Baroni

Fiorentino, 61 anni l’11 settembre, non è mai diventato re in piazze d’élite, è stato miracoliere in provincia. Avrebbe meritato di più già prima. Baroni ha sempre offerto il meglio nelle tempeste, gli uragani di Formello saranno la prova del nove. Le sue capacità sono diventate magistrali a Verona, dove gli hanno cambiato squadra a gennaio. Arriva in un clima di sfiducia, dopo due allenatori dimissionari, e di inquietudine popolare. Nessun discredito verso l’allenatore e l’uomo, autore di imprese anche a Benevento (doppia promozione) e Lecce (promozione e salvezza) dopo una sfilza di esoneri.

Baroni-Lazio, tutti i retroscena

I contatti Fabiani-Baroni sono stati continui dall’addio di Tudor (che ha annullato la conferenza chiarificatrice prevista oggi), si sono concretizzati ieri in un accordo verbale di due anni (ingaggio da 1,5-2 milioni), forse sarà inserita un’opzione per il terzo anno.

L'appello di Tommaso Paradiso sulla Lazio

Il cantante Tommaso Paradiso, tifosissimo della Lazio, ha lanciato un appello alla società attraverso i social.

Lazio, Lotito e i motivi dell'addio di Tudor

Ieri Claudio Lotito aveva provato a fare chiarezza:"Tudor ci ha chiesto di cambiare otto giocatori, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza, ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto, abbiamo le idee chiare ma non ho ancora firmato nessun contratto".

Lazio, gli inutili malumori sui social

Ai giorni nostri il fenomeno è ormai quotidiano. Qualche settimana fa impazzavano i milanisti con il loro #Lopeteguiout. Ora tocca alla Lazio. Qui i tifosi prima hanno accompagnato Tudor alla porta e ora pretendono di deciderne il successore. Baroni non lo vogliono.

Lazio, Baroni sempre più vicino alla firma

Manca sempre meno per la firma di Marco Baroni con la Lazio. Ore decisive per l'annuncio ufficiale.

Il focus di Xavier Jacobelli su Baroni-Lazio

"Marco Baroni merita la grande opportunità della Lazio ed è pronto a coglierla appieno, come si addice a un tecnico di valore assoluto". Lo scrive Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport-Stadio.

Baroni, dall'incontro col Monza alla chiamata di Lotito

Marco Baroni è sempre stato in pole per il dopo Tudor: dopo aver incontrato il Monza di Galliani, l'ex Verona ha dato subito l'ok al tandem Lotito-Fabiani, cogliendo al volo l'occasione di una vita

Baroni, una gavetta che ricorda Maurizio Sarri

Alla soglia dei 61 anni, Marco Baroni allenerà per la prima volta una squadra che gioca una competizione europea: un percorso che ricordo quello di Maurizio Sarri

Lazio, sostanza e apparenze

Lazio, tra sostanza e apparenze: situazione kafkiana

Lotito, tutta la verità su Tudor

Visioni e strategie di mercato. Le divergenze che hanno portato alla separazione con Igor Tudor: la verità di Claudio Lotito

Perché la Lazio ha scelto Marco Baroni: i motivi

Ci sono due aspetti che hanno convinto subito Claudio Lotito ad affidare la panchina biancoceleste a Marco Baroni

Tudor-Lazio, annullata la conferenza stampa del croato

Igor Tudor ha deciso di annullare la conferenza stampa chiarificatrice dopo la separazione con la Lazio. L'incontro con i giornalisti era previsto per la giornata di oggi.

Lazio, Baroni oggi a Roma: contratto biennale

Marco Baroni è atteso oggi a Roma per la firma sul contratto biennale che lo legherà alla Lazio di Claudio Lotito fino al 30 giugno 2026.

Lazio, attesa per la firma di Baroni

Firma e ufficialità, ecco cosa manca affinché Marco Baroni diventi a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Lazio. È lui il prescelto per il dopo Tudor, dopo le problematiche che hanno allontanato il manager croato da Claudio Lotito. Non ci sarà rivoluzione, ma solo pochi innesti per puntellare una rosa che ha già perso tre calciatori chiave.

