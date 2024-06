Lotito, frecciata a Tudor dopo l'addio alla Lazio: "Conta solo una cosa"

Dopo appena tre mesi, Igor Tudor ha rassegnato le dimissioni . L'allenatore ha lasciato la Lazio dopo averla portata in Europa League . Negli scorsi giorni il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha spiegato le motivazioni dell'addio e nel mentre manda qualche frecciatina.

Lotito e la frecciatina a Tudor

Queste le sue parole a dotsport: "Si dice che Tudor abbia fatto benissimo, portando la Lazio in Europa League. In realtà da quando ci sono io la squadra è andata 15-16 volte in Europa. Allenatori e giocatori si possono sostituire. Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Conta sempre solo che la società sia solida".