Diretta Lazio, contestazione dei tifosi a Lotito: segui tutto LIVE da Roma

ROMA - A dodici mesi dal secondo posto in campionato e a cinque esatti dalla vittoria in Champions sul Bayern nella dolce notte di San Valentino, i tifosi della Lazio scendono ancora una volta in piazza per manifestare il proprio malcontento nei confronti dell'ormai ventennale gestione Lotito. Proprio la mezza impresa con i tedeschi ha rappresentato l'ultimo bagliore di una stagione proseguita con le dimissioni di Sarri, prima e di Tudor, poi. Due eventi che, sommati alla scelta di Baroni come nuovo tecnico, hanno agitato gli animi di una piazza, che teme un forte ridimensionamento. Segui la diretta della manifestazione e tutti gli aggiornamenti LIVE...