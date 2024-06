Lazio, al via la campagna abbonamenti: prezzi, date e info

"One Faith, One Passion". Questo il titolo della nuova campagna abbonamenti presentata dalla S.S. Lazio . La vendita delle tessere partirà lunedì 1 luglio alle ore 16:00 e si concluderà sabato 10 agosto 2024 alle ore 19:00. Nella prima fase, dal 1° al 17 luglio, potranno essere effettuati i rinnovi con prelazione sul proprio posto e i nuovi abbonamenti sui posti liberi dello stadio. Nei giorni 19 e 20 luglio i vecchi abbonati, che ancora non avranno rinnovato, potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione. Dal 22 luglio al 10 scatterà la seconda fase, con la vendita libera.

Lazio, le agevolazioni a donne, under 16 e over 65

Sono previste delle agevolazioni, che riguarderanno Under 16 (riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2008 ed è disponibile per tutti settori), donne (riservata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la Tribuna d’Onore), over 65 (riservata ai nati prima del 1° gennaio 1959 ed è disponibile solo per i settori Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario laterale e Tribuna Monte Mario Centrale) e aquilotto (riservata ai nati a partire dal 1 gennaio 2010. Questa tipologia di abbonamento è valida per 16 partite, compresa la gara degli ottavi di Coppa Italia, con possibilità di prelazione in occasione delle partite contro Inter, Juventus, Milan e Roma).