Lazio, retroscena Tchaouna: nel contratto c'è una clausola record

ROMA - Noslin e Tchaouna ufficiali , aspettando Dele-Bashiru . Il tris d’arrivi del diesse Fabiani si completerà nelle prossime ore. Crepitanti i comunicati della Lazio , li sta pubblicando con ritmo quotidiano per dimostrare la sua operatività. «La S.S. Lazio comunica di aver concluso l’acquisto definitivo del contratto sportivo del calciatore Loum Tchaouna, proveniente dalla U.S. Salernitana», la nota che ha certificato l’arrivo dell’ala francese, primo acquisto chiuso, secondo in ordine di annuncio. Su Tchaouna scommette il diesse Fabiani , ci crede così tanto da averlo blindato con una clausola da 60 milioni di euro . Un prezzo da top. Ha vent’anni, è un under 20 francese, la Lazio è convinta che esploderà. E’ costato 8 milioni , il prezzo della clausola inserita nel suo contratto, è scattata con la retrocessione del suo club. Oggi ne ha una d’oro. «Un’operazione intelligente, giusta nei parametri economici. La Lazio è l’ambiente giusto, il tecnico vuole giocare in maniera verticale e offensiva», le parole di Fabrizio Ferrari, intermediario dell’affare, pronunciate ieri a Rimini nel giorno dell’apertura del mercato.

I piani della Lazio

E’ arrivato il centravanti jolly, è Noslin, compirà 25 anni il 7 luglio, alla vigilia del raduno. E’ arrivato un nuovo attaccante esterno al posto di Felipe, è Tchaouna, 20 anni. E’ in arrivo un trequartista aggiuntivo, Dele-Bashiru, 23 anni. Fa anche la mezzala. I manager sono a Roma da domenica sera, ieri hanno incontrato il diesse Fabiani. L’acquisto del nigeriano era in definizione con l’Hatayspor in prestito oneroso (2 milioni) più riscatto obbligatorio fissato a 4 milioni. Dele-Bashiru è atteso a Formello tra domani e dopodomani per effettuare le visite mediche e firmare il contratto, va definita la durata, 4 o 5 anni a circa 1,5 milioni. Baroni li avrà lunedì al raduno e li allenerà ad Auronzo dall’11 luglio. La batteria d’attacco è quasi completa, restano da valutare alcuni piani. Il tecnico aspetta il colpo che Lotito sta provando a chiudere (uno tra Greenwood, Samardzic e Gudmundsson) più un terzino (Cabal è in pole, ma deve partire Hysaj) e c’è da capire se Castellanos andrà al Girona (Dia in preallarme). Ciro non ha intenzione di partire. Zaccagni è il nuovo totem. Isaksen vuole imporsi. Pedro rimarrà fino al 2025. A centrocampo si ripartirà da Guendouzi (a meno di nuovi inserimenti dalla Premier), da Vecino, Rovella e Cataldi. Sono confermati Lazzari, Marusic e Pellegrini. I centrali saranno Romagnoli, Gila, Patric e Casale (se rimarrà, è l’unico a rischio). Provedel avrà ancora Mandas come vice. Lotito non vuole cedere il greco, le offerte fin qui ricevute sono state respinte.