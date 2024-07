Lotito: “Baroni farà crescere la Lazio. E su Greenwood…”

“Baroni ci farà crescere e valorizzerà la squadra e i giovani, anche dal punto di vista dell’assetto tattico che abbiamo deciso di dare alla Lazio”. Claudio Lotito, durante l’evento di presentazione del nuovo logo della Serie A Enilive, a Roma, ha difeso la scelta del tecnico, che la piazza biancoceste non sembra aver accolto con grande entusiasmo. “Greenwood? Non vendo sogni ma solide realtà, e voglio fatti concreti. Stiamo allestendo una Lazio competitiva, come lo eravamo lo scorso anno anche se alcune cose non sono andate per il verso giusto. Ci sono stati problemi di spogliatoio che non hanno consentito di sviluppare al meglio certe potenzialità, e lo dimostra che abbiamo perso contro squadre meno attrezzate e per pochi punti non abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions”.