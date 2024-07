Immobile lascia la Lazio, l'abbraccio in lacrime al tifoso è da brividi

Ciro Immobile si commuove. Arriva a Fiumicino, si ferma a parlare con i cronisti, è emozionato ma felice. Ha solo un momento di cedimento e sono immagini bellissimi. Subito dopo l'intervista, infatti, Immobile viene abbracciato da un giovane tifoso della Lazio che scoppia in lacrime appena lo vede. Ciro non si trattiene, si emoziona, lo consola, ha gli occhi lucidi. Poi il ragazzo gli chiede una foto, lui accetta ma ci vuole qualche secondo per riuscire a scattare l'immagine. L'emozione è tanta perché tante sono state le emozioni alla Lazio per Immobile e i suoi tifosi. E quell'abbraccio con il ragazzo in lacrime sta a significare tutto questo.