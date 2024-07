Immobile, il commovente saluto ai tifosi della Lazio: "Non è un addio"

Immobile, il messaggio d'addio ai tifosi della Lazio

"Cari amici laziali, abbiamo scelto questa location perchè da qui è partito tutto. Dallo spogliatoio dove abbiamo costruito tutto - esordisce Immobile - e dove abbiamo fatto tanto. Sono circondato da una serie di emozioni incredibili: in questi tre giorni ho dovuto prendere una decisione molto difficile e non è stato il massimo per me. Alla fine ho parlato con il presidente e la società e alla fine la decisione è stata accettata. Come in tutte le cose ci sono un inizio e una fine. Questa è la fine di una bellissima avventura. A volte la vita ti porta a delle scelte ed ho pensato che fosse la scelta giusta. Non posso far altro che ringraziare tutti: il presidente, i direttori che ho avuto, gli allenatori e i compagni di squadra che mi hanno permesso di diventare quello che sono stato in questa società. Il ringraziamento e l'abbraccio più grande va a tutti i tifosi. Alla gente laziale che mi ha fatto sentire a casa mia sin dal primo giorno. Abbiamo avuto un percorso di crescita incredibile in questi otto anni. Roma è diventata la seconda casa mia e della mia famiglia".