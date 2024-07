Come gioca la Lazio di Baroni: il modulo e tutti i segreti

Duelli e verticalità, squadra corta e compatta. La costruzione dal basso non è un orpello estetico, ma la «ricerca dell’attacco alla zona franca». Baroni si sgola allo Zandegiacomo, perde la pazienza se vede giocate morbide. «Come se fosse l’ultimo pallone», il grido a Isaksen dopo un tiro molle. Conta l’efficacia, non la finezza: «In questo “giochino” si fa gol, non si conclude e basta». Deciso, l’approccio alla Lazio. Oggi alle 18 la prima amichevole contro l’Auronzo Calcio (su www.sslazio.it in pay per view), dall’inizio o in corsa esordio per Tchaouna e Noslin. Dele-Bashiru, ieri primo allenamento, ha iniziato per ultimo. Calciatori e tifosi ad Auronzo hanno capito un aspetto: altro che tecnico soft, l’animo pacato non gli impedisce di essere determinato. Se n’è accorta la rosa dopo tre giorni di ritiro, lo stesso vale per i laziali presenti. Ieri mattina, al termine del primo sfiancante allenamento, dalla tribuna è scattato un applauso spontaneo: sforzo evidente, apprezzato l’impegno. Qualcuno, esausto, si è sdraiato a terra finita la sgambata. Ritmo, scambi veloci, cross, tiri. E via di corsa per ripetere l’esercitazione dalla parte opposta. Una spremuta atletica con il pallone, anche parti più divertenti nelle sedute.