Lazio, Tchaouna e Noslin brillano nella prima uscita con l'Auronzo di Cadore

Baroni inserisce i nuovi acquisti

Nella ripresa Baroni rivoluziona la squadra e inserisce tutti i nuovi acquisti: Mandas in porta, Lazzari, Patric, Basic e il giovane Milani in difesa, Vecino al fianco di Cataldi (sostituito poi da Akpa Akpro) in regia, mentre i tre trequartisti dietro a Noslin (schierato centravanti), sono Tchaouna, Dele-Bashiru e Sanà Fernandes. I tre nuovi acquisti entrano nell'azione del nono gol: Tchaouna ruba palla ad un difensore e serve Dele-Bashiru: assist per Noslin che a porta vuota insacca. L'ex veronese segna una tripletta (con due assist), come l'ex attaccante della Salernitana, che si muove sulla destra e regala ottimi spunti con il mancino. Tre gol anche per Sanà Fernandes. Dele-Bashiru è utilizzato nel ruolo di trequartista e mette a referto una doppietta. In rete anche Vecino (due volte), Basic (schierato difensore centrale) e Akpa Akpro.