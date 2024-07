Guendouzi: "Sarri? Mi ha fatto venire voglia di giocare con la Lazio"

Guendouzi: "Ecco perché scelsi la Lazio di Sarri"

Nel corso di una chiacchierata concessa al podcast CARRÈ, Mattéo Guendouzi ha raccontato quanto accaduto nell'estate 2023, quando scelse di sposare il progetto tecnico della Lazio di Maurizio Sarri, in seguito alla separazione tra il Marsiglia e Jorge Sampaoli: "Io ero andato al Marsiglia per lo stile di gioco di Sampaoli, che era davvero adatto a me e con cui avrei potuto rendere al meglio in campo, per aiutare la squadra e mostrare tutte le mie qualità. Ho avuto l’opportunità di andare alla Lazio con un grandissimo allenatore. Si trattava di un grande club italiano che giocava la Champions League. È stata una scelta ponderata, - ha sottolineato Guendouzi - sono felice alla Lazio e sono molto soddisfatto. Sapevo che mi volevano. Mi hanno mostrato davvero un forte interesse. Mentre parlavo con loro, ho fatto alcune ricerche e ho capito che fosse una buona scelta. Il fatto che giocassero in Champions League e con un grandissimo allenatore come Sarri mi ha fatto venire ancora più voglia di andare alla Lazio", ha precisato l'ex Arsenal.