Lo sfogo di Kamada: “Massacrato dalla Lazio”

ROMA - E’ giapponese, ha fatto fatica a capire e calarsi nel mondo della Lazio. Daichi Kamada, appena inaugurato il canale You Tube, ha raccontato il suo primo e unico campionato di Serie A. Alla fine di maggio non ha rinnovato il contratto firmando da svincolato per il Crystal Palace. Veniva dall’ordine teutonico dell’Eintracht Francoforte, ha scelto la Premier. Troppe pressioni in Italia. Lo hanno spaventato. Sono stati mesi tormentati, è stato anche fischiato dall’Olimpico. «Il club non ha iniziato bene. Non giocavo nella posizione giusta, abbiamo perso le prime due partite dopo che la stagione prima eravamo arrivati secondi. Ho segnato a Napoli, ma non è bastato. Le aspettative erano altissime. Le cose non andavano bene e la gente rumoreggiava a ogni errore. Se le cose non andavano bene era per colpa mia. Anche se giocavo al di sotto della media, ed è vero, ma venivo etichettato come mediocre. Le aspettative erano alte, la stagione non andava bene e i media ci massacravano». Con l’ingresso di Tudor, qualcosa è cambiato: «Appena ho ricominciato a giocare e ho fatto vedere cosa sapevo fare, la gente diceva che ero fantastico, ma se sbagliavo venivo massacrato. Credo di essermi abituato all’Italia... I tifosi della Lazio, quando perdono una partita è come se volessero morire... In Premier questo non accade. Quando la Lazio vinceva era impressionante sentire il pubblico incitarci forse per questo avrei dovuto giocare più avanzato».