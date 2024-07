Lazio-Trapani diretta, segui l'amichevole LIVE

AURONZO DI CADORE - Lazio e Trapani si affrontano allo stadio Zandegiacomo per svolgere il secondo test estivo prima dell'inizio della nuova stagione. I biancocelesti hanno vinto per 23-0 la prima amichvole contro l'Auronzo e ora incontreranno la formazione siciliana neopromossa in Serie C.