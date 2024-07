Lazio-Triestina: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

La probabile formazione di Santoni

TRIESTINA (4-3-3): Diakite; Pavlev, Moretti, Celeghin, Rizzo; Jonsson, Fofana, Correia; Akpa Akpro, Vertainen, Gunduz. All. M. Santoni.

Lazio-Triestina, la cronaca

Dopo aver affrontato la formazione locale di Auronzo di Cadore e il Trapani di Alfio Torrisi, neopromosso nel girone C di Lega Pro, la Lazio affronta la Triestina di Santoni nella tradizionale amichevole estiva. Una sfida senza dubbio speciale, considerando lo storico gemellaggio che unisce la tifoseria biancoceleste e i gruppi organizzati della Curva Furlan, sempre a sostegno degli alabardati. Complice l'assenza del patron Claudio Lotito, non ci sarà la presentazione delle divise ufficiali, ma grande curiosità per il ritorno in campo di Mattia Zaccagni e per l'esordio con la maglia della Lazio di Gaetano Castrovilli, già presentato a stampa e tifosi. L'esterno offensivo della nazionale, invece, ha chiuso con qualche giorno d'anticipo il suo periodo di vacanza, per aggregarsi immediatamente al gruppo guidato da Marco Baroni e onorare la 10 ereditata da Luis Alberto. Sempre ai box, invece, il nuovo acquisto Nuno Tavares, che ha accusato un problema muscolare. Recuperati Patric e Cancellieri.