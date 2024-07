Lazio-Triestina diretta, segui l'amichevole LIVE

AURONZO DI CADORE - Nuovo test per la Lazio di Baroni. Dopo le vittorie contro l'Auronzo e il Trapani i biancocelesti affrontano la Triestina. Per la prima volta l'ex tecnico del Verona potrà fare affidamento su Mattia Zaccagni, al rientro dalle vacanze dopo l'Europeo giocato con l'Italia. Presente anche l'ultimo acquisto Gaetano Castrovilli. Segui il match in diretta

19:44

85' - Ultimo cambio della Lazio

Rovella, l'unico uomo in campo da inizio partita, viene richiamato in panchina per il giovane Sana Fernandes.

19:41

81' - Autogol di Lazzari

Nel finale la Triestina trova il pari grazie all'azione convinta di Vertainen che, dopo aver colpito un difensore, ha anticipato tutti sulla respinta mandando la palla sul piede di Lazzari. La deviazione del terzino biancoceleste è stata decisiva per sorprendere Mandas e firmare l'1-1.

19:36

77' - Buon intervento di Ruggeri

La Triestina prova a ripartire con una palla veloce sulla corsia di destra. Ruggeri offre un'ottima copertura, cancellando il pericolo con un preciso intervento in scivolata.

19:31

72' - Casale calcia male

La Lazio recupera palla al limite dell'area avversaria con Basic che serve subito l'imbucata per Casale. Il difensore è stato molto bravo a proporsi ma poco lucido nel tiro. Ha effettuato una conclusione sgonfia che ha semplificato l'intervento del portiere.

19:28

69' - Mandas sbaglia il rilancio

Rischia qualcosa il portiere della Lazio che, nel tentativo di allontanare il pallone, lo serve agli avversari in una zona pericolosa. Il tentativo di tiro della Triestina però viene limitato dalla difesa biancoceleste.

19:24

65' - Buona azione verticale della Lazio

I biancocelesti provano ad affondare centralmente con un inserimento a fari spenti di Akpa Akpro che dal lato destro dell'area piccola prova a servire centralmente un compagno, il portiere mura tutto.

19:22

63' - Triestina pericolosa

La squadra di Santoni torna ad affacciarsi in attacco con Attys che, dopo essersi creato lo spazio per calciare con un doppio passo, ha inquadrato lo specchio dalla distanza trovando la presa di Mandas.

19:19

60' - Doppio cambio della Lazio

Baroni cambia ancora per l'ultima mezz'ora. Escono Noslin e Patric, al loro posto Castellanos e Ruggeri.

19:17

58' - Noslin calcia sul portiere

L'olandese prova ancora a mettersi in mostra con un tiro da fuori. La sua conclusione però è debole e poco angolata, il portiere la blocca comodamente.

19:14

55' - Colpo di testa di Cancellieri

Prima azione ragionata della ripresa per la Lazio che porta la sfera in zona pericolosa con Zaccagni. Il numero 10 è bravo a rientrare sul destro e crossare per Cancellieri, che di testa spedisce il pallone sopra la traversa.

19:12

53' - Tentativo di Cancellieri

Cancellieri prova a mettersi in mostra partendo dalla destra, il suo tiro però non riesce a impensierire il portiere che blocca senza problemi.

19:09

52' - Pochi spazi

La gara riprende su ritmi decisamente bassi, poche iniziative da parte di entrambi i club. Manuel Lazzari è sembrato il più ispirato in questi primi minuti di secondo tempo.

19:03

46' - Baroni cambia sette uomini

Dopo Romagnoli, uscito per infortunio nel primo tempo, la Lazio usa altri sette cambi. Questa la formazione della ripresa:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Casale, Patric, Pellegrini; Akpa Akpro, Rovella; Cancellieri, Basic, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

19:03

46' - Inizia la ripresa

La Lazio muove il primo pallone del secondo tempo.

18:50

45' - Finisce il primo tempo

L'arbitro fischia la fine della prima metà di gioco. Punteggio fermo sull'1-0 dall'ottavo minuto per il gol su rigore di Guendouzi.

18:49

44' - El Azrak spaventa la Lazio

La Triestina crea il primo vero pericolo della sua partita affidandosi a un'iniziativa personale di El Azrak. L'esterno ha fatto partire una conclusione radente con il destro inidirizzata sul primo palo che si è spenta sull'esterno della rete.

18:43

39' - Si ferma Romagnoli

Il difensore della Lazio alza bandiera bianca prima della pausa. Il calciatore ha fatto fermare il gioco per un problema fisico e, dopo veloce un consulto con lo staff medico, si è optato per il cambio. Al suo posto entra Casale.

18:42

38' - Secondo palo per Noslin

L'attaccante olandese della Lazio recupera palla su un retropassaggio sbagliato da Vallocchia e corre diretto verso la porta. Arrivato al limite dell'area lascia partire il destro che finisce a sbattere sul secondo palo.

18:37

32' - Iniziativa della Triestina

La difesa degli alabardati riesce a respingere diversi cross pericolosi della Lazio, provando anche una ripartenza interrotta con un fallo da Rovella.

18:32

29' - L'arbitro grazia Guendouzi

Si combatte a centrocampo e il francese, nel tentativo di recuperare palla, tira in maniera evidente la maglia di un avversario. Gioco fermo ma niente cartellino per Guendouzi.

18:27

22' - Nuovo pericolo su corner

Tchaouna si presenta dalla bandierina e manda in area l'ennesimo cross indioso della sua partita. Sul corner spiovente arriva il colpo di testa di Romagnol che manda sul fondo per pochi centimetri.

18:23

19' - Iniziativa di Isaksen

L'esterno danese semina il panico sulla destra sdraiando il suo diretto marcatore. Rientrato sul mancino, il numero 18 ha messo un tiro-cross molto tagliato che per poco non ha sorpreso il portiere sul secondo palo.

18:18

13' - Noslin prende il legno

Poco prima del quarto d'ora la Lazio sviluppa la prima azione pericolosa della sua gara sulla corsia di sinistra. Tchaouna scappa sulla fascia e mette il pallone in area per Noslin, che impatta da buona posizione colpendo in pieno il secondo palo.

18:15

11' - Buon tentativo di Isaksen

La Lazio continua a insistere e dopo 10 minuti di gioco sfiora il raddoppio sugli sviluppi di corner. La difesa della Triestina non riesce ad allontanare il cross dalla bandierina di Tchaouna, finendo per favorire Isaksen, che da buona posizione cerca l'incrocio dei pali mandando il pallone sul fondo.

18:11

8' - Gol di Guendouzi

Dal dischetto si presenta Guendouzi, che con grande freddezza trasforma il tiro dagli unidici metri.

18:10

7' - Rigore per la Lazio

Patric, oggi capitano, rimedia un calcio di rigore in seguito a un fallo subito nell'area piccola della Triestina

18:08

4' - La Lazio si propone in avanti

Discreto avvio dei biancocelesti, che in pochi minuti hanno trovato diversi spazi interessanti. In questi primi minuti di gara è mancato l'ultimo tocco ai ragazzi di Baroni.

18:02

1' - Fischio d'inizio

L'arbitro ha dato il via libera. Primo possesso per la Triestina

17:48

Castrovilli e il retroscena sul numero di maglia

Arrivato in settimana a parametro zero dalla Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha svelato in conferenza stampa il retroscena sul numero 22: "L'ho scelto per un giocatore e per mio figlio".

Zaccagni prende la 10

L'esterno orginario di Cesena parteciperà oggi alla sua prima amichevole estiva dopo Euro 2024. A partire da questa stagione il 29enne indosserà la maglia numero 10, presa in eredità da Luis Alberto.

Lazio, occhi su Bellingham jr

Tra gli osservati speciali del ds biancoceleste spicca Jobe Bellingham, trequartista 18enne del Sunderland e fratello minore della stella del Real Madrid.

La Lazio punta Laurienté: le cifre

Fabiani è in cerca di un rinforzo per l'attacco biancoceleste. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Armand Laurienté dal Sassuolo, in dubbio la permanenza di Isaksen.

17:05

Le scelte di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Noslin. All. Baroni

17:02

Lazio in campo contro la Triestina

Allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore si affronteranno Lazio e Triestina. Il fischio d'inizio alle 18. TUTTI I DETTAGLI SULLA PARTITA