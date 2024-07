Lazio-Triestina diretta, segui l'amichevole LIVE

AURONZO DI CADORE - Nuovo test per la Lazio di Baroni. Dopo le vittorie contro l'Auronzo e il Trapani i biancocelesti affrontano la Triestina. Per la prima volta l'ex tecnico del Verona potrà fare affidamento su Mattia Zaccagni, al rientro dalle vacanze dopo l'Europeo giocato con l'Italia. Presente anche l'ultimo acquisto Gaetano Castrovilli.

17:35

Zaccagni prende la 10

L'esterno orginario di Cesena parteciperà oggi alla sua prima amichevole estiva dopo Euro 2024. A partire da questa stagione il 29enne indosserà la maglia numero 10, presa in eredità da Luis Alberto. LEGGI LA NOTIZIA

17:25

Lazio, occhi su Bellingham jr

Tra gli osservati speciali del ds biancoceleste spicca Jobe Bellingham, trequartista 18enne del Sunderland e fratello minore della stella del Real Madrid. L'APPROFONDIMENTO SULLA TRATTATIVA

17:16

La Lazio punta Laurienté: le cifre

Fabiani è in cerca di un rinforzo per l'attacco biancoceleste. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Armand Laurienté dal Sassuolo, in dubbio la permanenza di Isaksen. SCOPRI LE CIFRE DELL'AFFARE

17:05

Le scelte di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Noslin. All. Baroni

17:02

Lazio in campo contro la Triestina

Allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore si affronteranno Lazio e Triestina. Il fischio d'inizio alle 18. TUTTI I DETTAGLI SULLA PARTITA

Stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore