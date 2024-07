Lazio, Baroni: "Contento dei nuovi. Castrovilli ha grandi qualità"

La Lazio ha chiuso il ritiro ad Auronzo di Cadore con un pareggio in amichevole contro la Triestina ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ). Per i biancocelesti è andato a segno Guendouzi su calcio di rigore , mentre la rete del pareggio è arrivata per un autogol di Lazzari . Al termine della gara, mister Marco Baroni ha commentato la gara e tutte quelle che sono state queste settimane di ritiro.

Lazio, la conferenza di Baroni dopo la Triestina

Il tecnico ha fatto un bilancio iniziale del lavoro con la rosa: "Ringrazio tutta la squadra, ho trovato una partecipazione e una diposnibiltià non scontata. È un gruppo di ragazzi unito, con grande cultura del lavoro che per noi è fondamentale. Abbiamo lavorato duro. Per andare forte bisogna allenarsi forte. Anche alcune problematiche che abbiamo avuto sono stati in linea con i carichi di lavoro duri. L'obiettivo di questa partita era quello di non avere infortuni".

"Sono molto di contento di Isaksen..."

Poi, un commento sul mercato e i singoli: "Ci saranno da fare delle uscite. Stiamo cercando di partire da una mobiltià offensiva, anche dei centrocampisti. [...] Abbiamo preso dei giocatori che ci servivano, ragazzi giovani e interessanti. Dobbiamo essere più veloci a farli integrare. Sono contento anche molto di Isaksen, che per me è importante e credo che quest'anno potrà essere la sua stagione. Mette tanta attenzione e ha grandi margini di miglioramento. [...] Castrovilli ha corsa, qualità e tiro: ci può dare una grande mano. [...] Rovella? Giocatore al centro del progetto".

"Avremo 47 gare e ..."

In conclusione: "Come ho detto nella presentazione avremo 47 gare e noi vogliamo farne anche di più. È impensabile affrontare questi impegni con soli 11 giocatori. Tutti avranno le loro occasioni. Difesa? In questa non manca niente. Devo ringraziare anche i tifosi. Ho sentito tanto affetto da questo punto di vista. Hanno visto gente che lavora. Partiamo da lì, dall'attaccamtento alla maglia che noi vogliamo".