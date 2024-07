Diretta Hansa Rostock-Lazio: gol di Zaccagni LIVE

All'Ostseestadion di Rostock l' Hansa ospita la Lazio di Marco Baroni, in occasione dell' amichevole in programma oggi alle ore 15. Dopo aver chiuso il ritiro di Auronzo di Cadore con l'1-1 contro la Triestina, i biancocelesti si apprestano ad affrontare questo test senza diversi effettivi. Segui la partita in diretta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

15:48

Fine primo tempo: Lazio avanti all'intervallo

Duplice fischio a Rostock. Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo di Hansa-Lazio. Per ora, decide un gol di Mattia Zaccagni.

15:45

44' - GOL! A segno Zaccagni: Hansa Rostock-Lazio 0-1

Cross dalla sinistra di Guendouzi, torre di Castellanos per Mattia Zaccagni, che non può sbagliare a pochi passi dalla linea di porta. Colpo di testa in tuffo e gol, è 0-1 a Rostock.

15:42

41' - Parata di Provedel

Destro ad incrociare di Krohn, blocca a terra Provedel.

15:40

38' - Ammonito Pfanne

Brutto intervento su Castellanos. Giallo inevitabile per Pfanne.

15:36

34' - Rischio per la Lazio

Palla inattiva calciata dall'Hansa, Guendouzi stacca più in alto di tutti e serve di testa Provedel, rischiando l'autogol dall'interno dell'area piccola biancoceleste. In agguato gli attaccanti di casa.

15:32

31' - Doppia occasione Lazio

Bella iniziativa sulla sinistra di Zaccagni, che serve Guendouzi all'interno dell'area di rigore. Il cross dell'ex Marsiglia trova Vecino sul secondo palo, ma la difesa dell'Hansa si salva nei pressi della linea di porta. Dal limite, sugli sviluppi dell'azione, ci prova anche Castellanos, ma il destro termina alto.

15:24

23' - Destro a giro di Zaccagni

Zaccagni, oggi capitano, si accentra e calcia dal limite dell'area di rigore dell'Hansa. Destro a giro che termina largo.

15:21

19' - Ci prova Schumacher

Schumacher ci prova, non andando lontano dal bersaglio. Lazio un po' distratta nella circostanza.

15:13

11' - Colpo di testa di Castellanos

Lazio padrona del campo. Possesso palla e sviluppo della manovra sulla destra, fino al cross di Guendouzi per la testa di Castellanos, che stacca altissimo ma non centra la porta.

15:08

7' - Pericoloso Froling

La Lazio rischia con la costruzione dal basso, fino a portare Provedel all'errore. L'Hansa non si fa pregare e va al tiro con Froling, il cui tentativo viene deviato in corner all'ultimo istante.

15:05

4' - Giallo per Schumacher

Brutto fallo di Schumacher ai danni di Isaksen. Ammonizione per il giocatore dell'Hansa.

15:02

1' - Fischio d'inizio

È iniziata Hansa Rostock-Lazio.

15:00

Hansa-Lazio, squadre in campo

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Hansa Rostock-Lazio. Squadre in campo.

14:55

Hansa-Lazio, a breve il fischio d'inizio

Squadre pronte ad entrare in campo all'Ostseestadion di Rostock. Calcio d'inizio alle ore 15.

14:45

Hansa-Lazio, l'arbitro sarà Bastian Dankert

L'arbitro dell'amichevole odierna sarà Bastian Dankert, 44enne della sezione di Rostock, nato a Schwerin. Nessun precedente con i biancocelesti in carriera.

14:30

Lazio, il programma delle amichevoli

Dopo aver affrontato Trapani e Triestina, la Lazio sarà ospite dell'Hansa Rostock in Germania, prima di rientrare in Italia per sfidare il Frosinone al "Benito Stirpe", sabato 3 agosto alle ore 20.45. Poi, i biancocelesti voleranno in Inghilterra per far visita al Southampton, formazione neopromossa in Premier League, mercoledì 7. Tre giorni più tardi, il 10 agosto, è previsto un ultimo test pre-campionato contro gli spagnoli del Cadice, ad una settimana dal via della Serie A 2024/25, in occasione del Trofeo Ramón de Carranza.

14:24

La panchina della Lazio

I nuovi in panchina. A disposizione di Marco Baroni ci saranno Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Cancellieri, Tchaouna, Hysaj, Basic, Cataldi, Ruggeri e Akpa Akpro.

14:14

Hansa-Lazio, le formazioni ufficiali

HANSA ROSTOCK (4-3-3): Uphoff; Rossbach, Neidhart, Harenbrock, Froling; Schumacher, Lebeau, Gurleyen; Rossipal, Pfanne, Krohn. All. B. Hollerbach.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Vecino, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. M. Baroni.

14:00

Hansa-Lazio, tante assenze per Baroni

Test importante per la Lazio, per dimenticare subito il pareggio contro la Triestina. In Germania, però, Marco Baroni dovrà rinunciare a calciatori importanti come gli acciaccati Gila, Nuno Tavares, Romagnoli e Noslin (febbricitante). Out anche Gaetano Castrovilli, rimasto a Roma per ritrovare il top della condizione in vista dei prossimi impegni.

Ostseestadion - Rostock