Lazio, Cataldi rifiuta il ruolo di vice capitano: confronto con Fabiani

ROMA - Infinite tensioni animano la Lazio. La scelta di intronizzare Zaccagni capitano ha creato disarmonie e turbamenti dentro lo spogliatoio. I giocatori avevano indicato all’unanimità Cataldi, Baroni ha comunicato l’assegnazione della fascia all’azzurro prima dell’amichevole con il Rostock. Cataldi, per militanza e dinastia laziale, lo riteneva un diritto acquisito e così la squadra. La decisione se l’è addossata il tecnico, non può non esserci l’impronta della società, difficile pensare che non sia un riflesso. Zaccagni è stato capitano contro il Rostock, quando è uscito la fascia è stata girata da Cataldi a Patric, l’ha indossata fino alla fine della partita. Un segno di disappunto. Da settimane rimbalzavano voci di mercato legate a Danilo, considerato in lista di sbarco dalla Lazio. Decisione finora mai comunicata al giocatore né al manager Riso. Poi la degradazione implicita all’assegnazione del ruolo di capitano. Del caso Cataldi si occuperà il diesse Fabiani oggi al rientro a Formello, è previsto un confronto con il centrocampista. Il vertice servirà anche per definire il suo futuro. Cataldi aveva rinnovato nel 2023 per quattro anni a 1,5 milioni più bonus, restano tre anni da qui al 2027. Ha sempre difeso la fede che lo anima da bambino: «La lazialità è una fede che non deve mai morire», il richiamo all’unione fatto in ritiro. Con Lotito era entrato in collisione dopo l’esonero di Sarri, quando il presidente accusò lo spogliatoio di tradimento. Cataldi, interpellato sul caso, ebbe il coraggio di rispondere «i panni sporchi sono abituato a lavarli in famiglia».