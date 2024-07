Zaccagni nuovo capitano della Lazio, parla Lotito: "Ecco com'è andata"

ROMA - Annunciata dal nuovo tecnico Marco Baroni come una "scelta attenta" , la decisione di affidare a Mattia Zaccagni la fascia da capitano lasciata libera da Ciro Immobile sembrerebbe aver creato qualche tensione nello spogliatoio della Lazio dopo che il gruppo aveva indicato all'unanimità Danilo Cataldi come il giusto erede del bomber volato in Turchia.

Lazio, Lotito su Zaccagni capitano e sul mercato

E sull'argomento è tornato Claudio Lotito a margine del consiglio federale di oggi (29 luglio), affermando di non aver condizionato le scelte di Baroni: "Io non ho imposto nessuno, non entro nelle dinamiche dello spogliatoio" ha detto il presidente della Lazio. Poi, parlando del mercato biancoceleste, il numero uno laziale ha ammesso che "prenderò quello che serve", mentre a chi lo incalzava chiedendo un parere sulle società che nonostante i debiti operano sul mercato, Lotito ha risposto di "non conoscere i bilanci delle altre società, conosco i miei e credo di attenermi alle regole".

