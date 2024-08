Frosinone-Lazio diretta: segui l'amichevole LIVE

FROSINONE - La Lazio di Marco Baroni scende in campo per una delle ultime amichevoli prima dell'esordio in Serie A. I biancocelesti giocheranno in casa del Frosinone in un derby estivo che potrà dare nuove indicazioni in attesa degli ultimi colpi di mercato . Segui tutti gli aggiornamenti live .

21:16

30' - Rischia il Frosinone

I ciociari recuperano palla e procedono con un pericoloso retropassaggio verso Cerofolini che per pochissimo riesce ad anticipare Noslin.

21:12

26' - Cooling break

Il gioco si interrompe momentaneamente dopo un fallo di Pellegrini su Ghedjemis per permettere ai giocatori di rinfrescarsi.

21:10

24' - Cuni dalla distanza

Si abbassano leggermente i ritmi e prova ad approfittarne Marvin Cuni, che prende palla e dalla distanza prova a sorprendere Provedel con una conclusione poco angolata.

21:06

20' - Provedel si sporca i guanti

Marchizza prova a mettersi in mostra sulla sinistra improvvisando un tiro a giro dalla distanza. La sua conclusione però non è abbastanza angolata e diventa una preda facile per Provedel.

21:05

18' - Sfuma una grossa opportunità per la Lazio

I biancocelesti recuperano palla a metà campo e danno subito via a una ripartenza in quattro contro quattro. Guendouzi manda Zaccagni che tenta l'assist vincente per Noslin a centro area. Monterisi allunga un piede e sfiorando il pallone manda fuori giri l'ex Verona.

21:01

15' - Reazione Frosinone

I padroni di casa provano a rispondere con il buon lavoro di Kvernadze sulla sinistra. L'attaccante riesce a conquistare il fondo per cercare il tiro-cross con il mancino, Lazzari è attento e si oppone mandando in corner.

20:59

13' - Prima parata di Cerofolini

Ennesimo attacco della Lazio in questo primo quarto d'ora. Zaccagni prova la sua classica giocata a cercare il secondo palo con il destro a giro, Cittadini sporca la conclusione con la testa prima dell'intervento di Cerofolini, che con due mani blocca il pallone.

20:57

11' - Dele-Bashiru sfiora il gol

Continua a produrre occasioni da gol la Lazio. Questa volta tocca a Dele-Bashiru concludere dopo l'ottimo servizio di un compagno. Il nigeriano riesce a scavalcare l'uscita bassa di Cerofolini con lo scavetto ma trova solamente l'esterno della rete.

20:56

10' - Cittadini ci mette il piede

Ancora Lazio in attacco. Noslin lavora sullo spigolo sinistro dell'area piccola e rientra sul piede buono tentando il tiro a giro, Cittadini salva la porta con un piede.

20:55

8' - Tchaouna colpisce ancora il muro

Altra buona iniziativa corale della Lazio che riesce a infilarsi nell'area avversaria con Dele-Bashiru, bravo a rientrare sul destro e a servire centralmente Tchaouna. Il francese carica il tiro ma colpisce nuovamente un difensore.

20:53

7' - Buoni ritmi in questi primi minuti

La partita è iniziata su ritmi importanti. Fin qui la Lazio ha controllato il gioco pressando alto la formazione di casa. Il Frosinone ha offerto i primi segnali positivi con delle ripartenze verticali potenzialmente pericolose.

20:50

4' - Prime combinazioni dei biancocelesti

Dele-Bashiru, Noslin e Tchaouna iniziano a combinare. L'olandese viene innescato sulla profondità e serve centralmente l'ex Salernitana, che calcia a botta sicura colpendo il muro.

20:46

1' - Si parte

L'arbitro fischia l'inizio dell'amichevole, primo possesso per i biancocelesti.

20:44

Squadre in campo

I ventidue giocatori scelti dai due tecnici hanno fatto il loro ingresso nel rettangolo verde dando il via alle strette di mano di rito.

20:35

Squadre in campo per il riscaldamento

Le due formazioni si trovano nel rettangolo di gioco e stanno provando dei tiri prima di rientrare un'ultima volta negli spogliatoi per completare la preparazione.

20:30

La Lazio cerca un regista

Baroni non ha ancora avuto a disposizione il suo centrocampo ideale. Il tecnico spera che il mercato gli regali un nuovo regista. I nomi più caldi sono quelli di due giovani sudamericani mentre Vecino e Cataldi rischiano la cessione, intanto il numero 32 oggi partirà dal primo minuto. LEGGI L'ARTICOLO

20:15

Lazio, torna lo sponsor

La Lazio scenderà in campo indossando la divisa nera con i numeri dai contorni bianchi e gli interni celesti. La novità riguarda lo sponsor: per la prima volta in questa estate il club di Lotito presenterà il marchio di Aereoitalia sotto il numero. La società ha infatti rinnovato l'accordo di sponsorizzazione solo pochi giorni fa. IL COMUNICATO DELLA LAZIO

20:00

Frosinone, l'undici di Vivarini

FROSINONE (4-2-3-1): Cerofolini; Oyono, Cittadini, Monterisi, Marchizza; Gelli, Brescianini; Ghedjemis, Distefano, Kvernadze; Cuni. All. Vivarini

19:45

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Noslin, Zaccagni. All. Baroni

19:30

Le scelte di Vivarini

L'allenatore del Frosinone ha le idee chiare sugli undici da mandare in campo questa sera. In porta dovrebbe giocare Cerofolini, seguito da Oyono, Cittadini, Monterisi e Marchizza in difesa. A centrocampo dovrebbero vedersi Gelli e Brescianini mentre in trequarti ci saranno tre tra Ghedjiemis, Distefano, Kvernadze, Ambrosino e Sene dietro all'unica punta Cuni.

19:15

Baroni recupera gli indisponibili

Rispetto all'ultima amichevole, vinta per 3-0 in Germania contro il Rostock, Baroni ritroverà Noslin che si è lasciato alle spalle un attacco influenzale. L'olandese si candida dunque per guidare l'attacco, ballottaggio aperto tra lui e Castellanos. Inoltre in settimana non si erano allenati regolarmente Cataldi, Marusic e Isaksen ma tutti e tre hanno recuperato per l'amichevole dello Stirpe. Mancheranno Tavares e Gila, pronti per il rientro in gruppo nella prossima settimana.

19:00

Frosinone-Lazio, quando si gioca

L'amichevole tra Frosinone e Lazio inizierà alle 20:45 nella cornice dello stadio Benito Stirpe, casa dei ciociari. SCOPRI DI PIÙ SULLA PARTITA

Stadio Benito Stirpe, Frosinone