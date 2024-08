Frosinone-Lazio diretta: segui l'amichevole LIVE

FROSINONE - La Lazio di Marco Baroni scende in campo per una delle ultime amichevoli prima dell'esordio in Serie A. I biancocelesti giocheranno in casa del Frosinone in un derby estivo che potrà dare nuove indicazioni in attesa degli ultimi colpi di mercato . Segui tutti gli aggiornamenti live .

20:15

Lazio, torna lo sponsor

La Lazio scenderà in campo indossando la divisa nera con i numeri dai contorni bianchi e gli interni celesti. La novità riguarda lo sponsor: per la prima volta in questa estate il club di Lotito presenterà il marchio di Aereoitalia sotto il numero. La società ha infatti rinnovato l'accordo di sponsorizzazione solo pochi giorni fa. IL COMUNICATO DELLA LAZIO

20:00

Frosinone, l'undici di Vivarini

FROSINONE (4-2-3-1): Cerofolini; Oyono, Cittadini, Monterisi, Marchizza; Gelli, Brescianini; Ghedjemis, Distefano, Kvernadze; Cuni. All. Vivarini

19:45

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Noslin, Zaccagni. All. Baroni

19:30

Le scelte di Vivarini

L'allenatore del Frosinone ha le idee chiare sugli undici da mandare in campo questa sera. In porta dovrebbe giocare Cerofolini, seguito da Oyono, Cittadini, Monterisi e Marchizza in difesa. A centrocampo dovrebbero vedersi Gelli e Brescianini mentre in trequarti ci saranno tre tra Ghedjiemis, Distefano, Kvernadze, Ambrosino e Sene dietro all'unica punta Cuni.

19:15

Baroni recupera gli indisponibili

Rispetto all'ultima amichevole, vinta per 3-0 in Germania contro il Rostock, Baroni ritroverà Noslin che si è lasciato alle spalle un attacco influenzale. L'olandese si candida dunque per guidare l'attacco, ballottaggio aperto tra lui e Castellanos. Inoltre in settimana non si erano allenati regolarmente Cataldi, Marusic e Isaksen ma tutti e tre hanno recuperato per l'amichevole dello Stirpe. Mancheranno Tavares e Gila, pronti per il rientro in gruppo nella prossima settimana.

19:00

Frosinone-Lazio, quando si gioca

L'amichevole tra Frosinone e Lazio inizierà alle 20:45 nella cornice dello stadio Benito Stirpe, casa dei ciociari. SCOPRI DI PIÙ SULLA PARTITA

Stadio Benito Stirpe, Frosinone