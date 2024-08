Southampton-Lazio diretta: gol di Castellanos, segui l'amichevole LIVE

La Lazio sfida il Southampton nella sesta amichevole precampionato al St. Mary's Stadium. Continua la marcia di avvicinamento dei biancocelesti in vista della prossima stagione: aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

21:13

41' - Ammonito Castellanos

Tentativo di anticipo di Castellanos: falloso, ammonito.

21:12

40' - Si fanno sentire i tifosi della Lazio

Partita gradevole, si fanno sentire i tifosi della Lazio presenti allo stadio.

21:09

37' - Alcaraz sull'esterno della rete

Tre passi e destro a giro: Alcaraz, su punizione, spolvera l'esterno della rete alla sinistra di Provedel.

21:07

35' - Palo di Lazzari

La Lazio sfiora il vantaggio, Lazzari incrocia il destro e scheggia il palo.

21:04

32' - Gol di Castellanos, Southampton-Lazio 1-1

Grandissimo gol di Castellanos, doppio palleggio e girata letale in rovesciata: nessuno scampo per McCarthy! Southampton-Lazio 1-1.

21:01

29' - Castellanos vicino al pari

Castellanos si gira e tira: palla sul fondo di un nulla. Si dispera l'attaccante della Lazio.

20:59

27' - Break della Lazio, ammonito Guendouzi per proteste

Castellanos spinge il contropiede della Lazio, la palla arriva a Isaksen: finta, controfinta e tiro: murata in calcio d'angolo. Ammonito Guendouzi per proteste.

20:56

24' - Romagnoli di testa: alto

Calcio d'angolo battuto da Zaccagni, conquistato grazie al pressing alto di Vecino: colpo di testa di Romagnoli, alto sulla traversa.

20:50

18' - Fallo di Alcaraz su Guendouzi

Fallo evitabile di Alcaraz su Guendouzi, che non le manda a dire all'ex Juve.

20:47

15' - Lazio in crescendo

La Lazio ha rotto il fiato, ha preso le misure al Southampton e ora fraseggia e si affaccia nella metà campo del Southampton con insisitenza.

20:45

13' - Pellegrini ci prova su punizione

Calcio di punizione conquisato da Isaksen, vertice sinistro dell'area di rigore inglese. Pellegrini va col mancino: alto sulla traversa.

20:40

8' - Avvio bloccato della Lazio

La Lazio non è partita bene. Il pallino del gioco è costantemente nelle mani del Southamptonm, passato in vantaggio tre minuti fa con un destro di Brereton Diaz.

20:37

5' - Gol di Brereton Diaz, Southampton-Lazio 1-0

Troppo spazio per Brereton Diaz, che si accentra dalla destra della difesa della Lazio, si libera di Lazzari, salta Cataldi e scarica un destro imparabile che si spegne nell'angolino alla destra di Provedel. Southampton in vantaggio.

20:34

2' - Southampton al tiro

Amo Ameyaw al tiro, Provedel fa buona guardia e para senza affanni.

20:33

1' - Pariti, calcio d'inizio della Lazio

Calcio d'inizio battuto dalla Lazio, è iniziata l'amichevole con il Southampton.

20:30

Southampton e Lazio fanno il loro ingresso in campo

Lazio e Southampton fanno il loro ingresso in campo e si schierano in campo per salutare il pubblico. Lazio in maglia gialla (seconda maglia, al debutto); Southampton in maglia rosa (terza maglia).

20:23

Spalti semivuoti al St Mary's Stadium

Spalti semivuoti al St Mary's Stadium. Il periodo feriale incide sulle presenze allo stadio. Southampton e Lazio stanno per fare il loro ingresso in campo.

20:15

Lazio e Southampton completano il riscaldamento

Lazio e Southampton completano il riscaldamento. Tra un quarto d'ora il calcio d'inizio.

20:12

Lazio, nuovo test dopo il successo contro il Frosinone

Nuova amichevole per la Lazio dopo il successo per 2-0 allo "Stirpe contro il Frosinone".

19:59

La formazione ufficiale del Southampton

SOUTHAMPTON (4-3-3): McCarthy; Bree, Edwards, Wood, Taylor; Manning, Charles, Alcaraz; Amo – Ameyaw, Mara, Brereton – Diaz. All. Martin.

19:52

Lazio, tesoretto dalle cessioni

In attesa dell'inizio del campionato, la Lazio lavora al mercato. Tanti giocatori in uscita per un tesoretto da circa 15 milioni. (LEGGI LA NOTIZIA)

19:35

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni.

19:33

Lazio, presentata la seconda maglia

La Lazio ha presentato oggi la nuova maglia da trasferta di colore giallo che verrà indossata questa sera dai giocatori di Baroni.