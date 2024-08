Cadice-Lazio diretta: segui l'amichevole LIVE

Dopo l' 1-1 al St Mary's Stadium contro il Southampton , la Lazio torna in campo per l'edizione 2024 del Trofeo Carranza. Allo stadio Nuevo Mirandilla è l'ora della sfida con il Cadice , club spagnolo che milita in Segunda Division . Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta testuale de I l Corriere dello Sport - Stadio .

19:40

Lazio, il punto sul mercato

La Lazio si prepara a tornare in campo ma, intanto, il calciomercato non si ferma. Arrivano conferme per Alcaraz: ecco la mossa di Lotito. Il club biancoceleste pensa all’argentino ex Juve e apre i contatti per Folorunsho. Casadei in corsa. LEGGI TUTTO

19:30

Lazio-Cadice, dove vederla in tv e live streaming

Cadice-Lazio diretta: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming. Scopri tutto sull'amichevole della formazione biancoceleste: info e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Baroni. LEGGI TUTTO