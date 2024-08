Cadice-Lazio diretta: gol di Noslin, segui l'amichevole LIVE

Dopo l' 1-1 al St Mary's Stadium contro il Southampton , la Lazio torna in campo per l'edizione 2024 del Trofeo Carranza. Allo stadio Nuevo Mirandilla è l'ora della sfida con il Cadice , club spagnolo appena retrocesso dalla Liga , che milita dunque in Segunda Division . Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta testuale de I l Corriere dello Sport - Stadio .

Per la Lazio è il momento delle prove generali in vista del match casalingo con il neo-promosso Venezia, che il prossimo 18 agosto sarà di scena all'Olimpico (ore 20:45) per la prima giornata della Serie A 2024/25.

La Lazio si appresta a disputare il suo terzo Trofeo Carranza. A Cadice, finora, in una competizione estiva che si disputa dal lontano 1955 non ha mai vinto nessuna squadra italiana.

Sta per iniziare Cadice-Lazio. Squadre in campo. Arbitra Orellana. Novità in extremis nel Cadice: non ce la fa Ontiveros, problemi nel riscaldamento. Gioca Sobrino.

Lazio in affanno sugli affondi dalle corsie laterali del Cadice. Lazzari togie il pallone dalla disponibilità di Sobrino, che stava per depositare in rete dopo un cross di Alejo.

Alejo salta agevolmente Marusic e mette in mezzo, Sobrino non arriva all'impatto con il pallone per questione di istanti. Sta soffrendo la Lazio.

Retropassaggio superficiale di Marusic, che per provare a evitare una rimessa laterale per poco non manda in porta Chris Ramos, poi rimedia prolungando il pallone oltre la linea di fondo.

Percussione centrale di Sobrino, che incrocia il destro: palla sul fondo. Fondamentale l'ostruzione di Castrovilli, che ha ostacolato in maniera provvidenziale l'avversario spagnolo impedendogli di coordinarsi come avrebbe voluto. Due minuti di recupero.

Cadice e Lazio fanno il loro ritorno in campo, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo.

Tutti i cambi. Per il Cadice, dentro Caro e De La Rosa. Per la Lazio, Dele-Bashiru, Noslin e Pellegrini per Castrovilli, Isaksen e Lazzari. Marusic passa a destra.

Sobrino per Chris Ramos, buco della difesa della Lazio, palla in Curva.

Dele-Bashiru si presenta a tu per tu con Caro e calcia, parata non impeccabile, la palla arriva sulla testa di Noslin che a porta spalancata, in tuffo di testa, spedisce oltre la linea di fondo.

Ben otto cambi, quattro per parte. Nella Lazio entrano Hysaj, Gila, Cataldi e Tchaouna per Marusic, Romagnoli, Vecino e Zaccagni. Nel Cadice Zaldua, Glauder, Kouamé e Brian Ocampo per Iza, Chust, Alex e Sobrino.

Girata di testa di Noslin su corner battuto da Tchaouna. Traversa e gol, un gran gol per l'ex attaccante del Verona. Lazio in vantaggio.

