Baroni, conferenza prima di Lazio-Venezia: rivivi la diretta

Cresce l'attesa per il debutto ufficiale della Lazio di Baroni , che domani, domenica 18 agosto, sarà impegnata contro il Venezia nella prima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida il nuovo tecnico biancoceleste risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Lazio, il mercato e il lavoro di Baroni

Dodici nuovi giocatori in dodici mesi, età media 24 anni. Il ringiovanimento di cui parlava il ds Fabiani sta prendendo corpo e sostanza. Toccherà a Baroni confermare il settimo posto del passato campionato, conservando la qualificazione in Europa League. Sarebbe controproducente chiedere al nuovo tecnico di correre subito per la Champions, anche se il mercato di Lotito non è chiuso e basterebbe poco (un altro paio di ritocchi) per immaginare traguardi ambiziosi. Ci dovrà provare, senza pressioni.

Di Francesco sulla Lazio: "Darà fastidio alle grandi"

Queste le parole del tecnico del Venezia, Di Francesco, sulla Lazio in conferenza stampa: "La Lazio non è molto diversa dall'anno scorso. Dal punto di vista degli interpreti ha cambiato qualche giocatore inserendone di interessanti, non ultimo Dia. Una squadra che ha gamba, alternative. È stata creata per dar fastidio alle grandi, ha cambiato allenatore e faccio i complimenti a Baroni, se lo merita. Magari vorrei farglieli dopo la partita. Noi siamo cresciuti, questa settimana è stata diversa dal punto di vista dei carichi di lavoro. Dovremo fare una partita di livello".

Lazio, termina la conferenza di Baroni

Si chiude così la prima conferenza stampa di Marco Baroni, alla vigilia della sfida contro il Venezia.

Baroni: "Lazio, serve cattiveria"

"Quando sono arrivato ho detto di aver trovato una squadra con grande cultura e ho trovato tanto terreno fertile per lavorare. Cerchiamo di mettere dentro qualcosa e non di levare, questa cosa che stiamo portandod della mobilità e aggressività è una delle condizioni che la squadra ha percepito come un vantaggio che stiamo cercando di dare. Dobbiamo lavorare per prenderci questo vantaggio. Dal punto di vista offensivo dobbiamo calciare di più ed essere molto più aggressivi sotto porta. Questa determinazione, cattiveria, è una delle componenti fondamentali".

Baroni: "Daremo tutto per fare bene"

"Le parole di Sacchi sulle romane? Io sono abiutato a guardare adesso, questi pareri li prendo con grande rispetto, loro devono fare questo. Io però faccio un altro lavoro, sto attento a portare la mia squadra più in là, ogni giorno e ogni gara, cercando di rompere ogni pronostico. Sono orgoglioso, io e il mio staff sappiamo dell'opportunità: daremo tutto per fare bene. Tavares? È uno di quei giocatori che devo valutare. Ha solo degli allenamenti, sta bene ma sicuramente non ha i novanta minuti. Devo valutare il suo impiego.

Baroni: "Lazio, non abbiamo tempo"

"La società ha delineato dei cambiamenti che sono stati fatti. Sono andati via alcuni giocatori e sono arrivati alcuni giovani, molto bravi. Io devo valorizzare quelli che ho, devo rafforzare loro. Con la squadra si lavora forte perché noi non abbiamo tempo. Ci vuole da subito una squadra prestativa, di azione, di voglia, di compattezza. Queste componenti ti fanno superare le problematiche della partita. Questo è l'atteggiamento che voglio da subito. Isaksen? È un giocatore forte e bravo, deve entrare in questa consapevolezza e caricarsi di questa responsabilità. Prima davanti aveva un giocatore bravo, ora lui deve caricarsi. Io sto cercando di aiutarlo, di liberargli la testa, lui ha gamba e qualità. Deve alleggerirsi, spesso con i miei giocatori parlo di gioia, quella di scendere in campo con il piglio di chi non ha paura, a testa alta. Sbaglio? Ci riprovo. Lui è un ragazzo che ha tanta qualità e sono convinto che la esprimerà".

Baroni: "Formazione? Ho un paio di dubbi"

"L'avversario che affrontiamo ha fatto una buona gara contro il Brescia e contro l'Utrech, domani ci saranno delle difficoltà importanti. Undici di base? Io ho un paio di dubbi, principalmente sulle valutazioni su qualcuno che è rientrato da poco. Devo valutare bene. È una partita dove dovremo gestire bene le risorse e anche le decisioni iniziali saranno importanti. Anche in questa prima gara ci saranno valutazioni da fare. Di mercato oggi non voglio parlare, domani giochiamo una partita e mi sembra veramente decontestualizzato. Capisco voi e queste situazioni, ma io voglio stare all'interno di quello che è fondamentale. Gli obiettivi di squadra ve li ho già dati, è di migliorare il campionato dello scorso anno. Qui dentro si lavora forte per raggiungere obiettivi importanti, lasciamo parlare gli altri poi c'è sempre il campo che parla".

Baroni: "Castrovilli? A breve sarà al 100%"

"Credo che nelle qualità dei giocatori c'è anche tanto lavoro, la rifinitura è una delle zone più importanti e difficili su cui stiamo lavorando. Quando parlo di verticalità cerco di far vedere alla squadra le soluzioni che ci sono dietro la linea difensiva e quella è la zona dove noi andremo ad attaccare. La squadra non deve perdere palleggio, è una delle cose che alimentiamo. Ma servirà verticalità e la piccola profondità che è fondamentale contro squadre che si chiudono molto. Ci sono ragazzi che devono crescere da questo punto di vista, ma possono farlo solo con il lavoro. Castrovilli? È chiaro che la squadra anche in queste amichevoli nelle difficoltà non ha mai perso d'identità e di compattezza. Questa è una delle cose fondamentali, io parto sempre dalla prestazione. Non mi piace parlare dei singoli, ma spendo una parola per Gaetano perché è rientrato da un infortunio e ha grande qualità, ha gol nelle gambe, sta lavorando forte per la miglior condizione. Sono convinto che a breve sarà al 100%".

Baroni sul mercato e sulle previsioni per il campionato

"Mercato? Io i nomi che guardo sono quelli che sono con me e con cui lavoro. Con la società c'è un confronto diretto sempre, per adesso siamo questi e andiamo avanti con questi. Il vice-capitano lo sceglierò io di gara in gara, da quando è stata messa la lente d'ingrandimento su Cataldi. Lo farò per togliere equivoci, la squadra avrà sempre un capitano e un vice. Le griglie le lascio fare agli altri, non mi piace. Non ho mai fatto proclami. Penso a migliorarmi e a migliorare chi è vicino a me: i conti si fanno alla fine. Ognuno si esprime con il suo pensiero, noi lavoriamo forte. Rigorista? Deciderò io di gara in gara, ci sarà un primo, secondo e terzo rigorista".

Baroni e il centrocampo della Lazio

"Io credo di avere un centrocampo che ha tanti giocatori con determinate caratteristiche. Rovella, Cataldi o Vecino possono giocare bassi o da mediani. Non mi piace pensare ad un calcio posizionale. Il fatto di avere una mobilità e un interscambio di ruoli per prendere la squadra avversaria è importante. La ricerchiamo negli allenamenti e la voglio vedere in campo. Non voglio vedere un calciatore fermo in una sola zona. Questo vale per Dele-Bashiru, anche Castrovilli che sta trovando la condizione ed è un ragazzo veramente interessante. Ha avuto un periodo di inserimento fisico ma ha giocato a Cadice e si sta allenando sempre meglio. Domani è una di quelle partite dove ci saranno sicuramente difficoltà, è sempre cosi. Dobbiamo avere le componenti dette prima. Insieme ai nostri tifosi nel nostro stadio servirà grande compattezza, spirito e agonismo".

Baroni: "Lazio in crescita continua e costante"

"Noi siamo in crescita continua e costante. Abbiamo cambiato qualcosina, l'obiettivo principale è creare un'identità forte, una squadra dove tutti lavorano insieme. Ritorno su un concetto che mi piace, mi emoziona vedere una squadra che ha grande partecipazione, centrata, che si spende e che dà tutto per se stessa e per i tifosi. Questo non deve mai mancare. Poi ci sono i miglioramenti che dovremo fare, ma non mi piace parlare di tempi: io vivo ora e non guardo lontano. Dia? La Lazio è stata alla ricerca di giocatori bravi, non ci dimentichiamo che quando abbiamo preso Noslin c'erano già Immobile e Castellanos. Noi portiamo giocatori bravi come Dia, che ha dimostrato di saper far gol, di avere mobilità e capacità, e ci darà una grande mano".

Baroni: "Stiamo bene e siamo pronti"

"Arriviamo bene nel senso che abbiamo recuperato anche qualche giocatore. Purtroppo c'è stato questo problema con Gila, ma la squadra sta bene e siamo pronti. Il campionato è il solito e bellissimo, sempre difficile dove noi dovremo essere all'altezza. Debutto con la Lazio? Il bello del mio lavoro è che mi alzo sempre emozionato, amo quello che faccio. In questo momento c'è grande concentrazione e attenzione per partire bene davanti ai nostri tifosi. Sono sensazioni belle".

Lazio, ecco Baroni in sala stampa

Arriva il tecnico in sala stampa: inizia la prima conferenza stampa ufficiale di Baroni.

Lazio, attesa per Baroni

Tra poco arriverà in sala stampa il mister Marco Baroni per rispondere alle domande dei giornalisti.

Lazio, infortunio per Gila: come sta

Brutta notizia in casa Lazio: si è fermato ancora Mario Gila. Il difensore spagnolo, che aveva riportato la frattura della falange dell'alluce del piede sinistro, alza ancora bandiera bianca. LEGGI TUTTO

Lazio, Dia è ufficiale: il comunicato

Prima del debutto in campionato, la Lazio ha chiuso il colpo nel reparto offensivo: Boulaye Dia è un nuovo giocatore biancoceleste. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club capitolino annuncia l'acquisto dell'ex attaccante della Salernitana. LEGGI TUTTO

Giovane e veloce: ecco la nuova Lazio di Baroni

Sei acquisti, dodici compresa l’estate scorsa, con un'età media 24 anni. Il ds Fabiani ha puntato su esplosività muscolare e cambio di passo: toccherà a Baroni confermare il settimo posto del passato campionato. LEGGI TUTTO

Lazio, Baroni parla in conferenza stampa

Alla vigilia di Lazio-Venezia, debutto dei biancocelesti nella nuova stagione di Serie A, Baroni risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Formello