Lazio, l’impronta di Baroni

È una strategia di mercato che ha diviso i tifosi. In estate si sono formati tre partiti: gli ottimisti (in risalita), i prudenti e gli scettici, che hanno accolto questa ristrutturazione sportiva e finanziaria della Lazio come il segnale di un possibile ridimensionamento. I ventiseimila abbonati non rappresentano un’apertura di credito nei confronti di Lotito. Moltiplicano il senso di responsabilità del presidente. Ogni trasformazione contiene fascino e rischio: l’importante è non fare esperimenti. Il nemico invisibile della nuova Lazio nasce proprio dal paragone ingombrante con la squadra che nel 2023 era arrivata seconda in campionato e aveva festeggiato la qualificazione in Champions. Il segreto è quello di affrontare il cambiamento con leggerezza e ambizione, maturità e coerenza, senza subire la tassa quotidiana di una sfida parallela. La razionalità di Baroni è un punto di forza per Noslin, Dele-Bashiru, Tchaouna, Dia, Nuno Tavares e Castrovilli, i sei acquisti di un mercato ancora da completare.