Lazio-Venezia, le pagelle dei biancocelesti: freccia Noslin, Zaccagni da leader

Arrembante come da copione e carattere. Rappresenta la determinazione richiesta da Baroni, in realtà la incarna sempre e comunque. Pesca Lazzari per il tris biancoceleste.







Impossibile iniziare peggio, lo stop scoordinato diventa il pass per il Venezia. Si riscatta con corsa e contrasti fino al cambio.





In regia per proteggere il vantaggio.





Mostra pregi e difetti alla prima uscita. Corsa, forza fisica e un paio di ripartenze da sfruttare meglio. Ovazione dei tifosi dopo un possesso recuperato.





Isaksen o Tchaouna? No, l’olandese a destra. Scelta azzeccata: un cross perfetto per il Taty, lo spunto per il penalty del sorpasso. Niente male come esordio.