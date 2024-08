Baroni diretta conferenza prima di Udinese-Lazio: segui LIVE

Vigilia di campionato in casa Lazio: i biancocelesti sono attesi domani (sabato 24 agosto, ore 18:30) dalla prima trasferta stagionale, al 'Bluenergy Stadium' contro i padroni di casa dell'Udinese, valida per la seconda giornata di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti, Marco Baroni, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: segui la diretta.