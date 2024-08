Diretta Udinese-Lazio: segui la partita di oggi LIVE

Dopo la vittoria all'esordio, la Lazio di Baroni torna in campo per aprire la 2ª giornata di Serie A. Stavolta a sfidare i biancocelesti è l'Udinese di Runjaic, al Bluenergy Stadium di Udine. Per la Lazio è l'occasione per confermare l'ottimo inizio dopo il 3-1 al Venezia: segui la sfida in diretta.